Yatırım Fonları Değer Kazanırken, BES Fonları Kaybettirdi

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,36 değer kazanırken, BES fonları yüzde 0,31 değer kaybetti.

Yatırım fonları arasında en fazla yükseliş yüzde 6,55 ile "Kıymetli Maden Fonları"nda gerçekleşirken, en çok değer kaybeden yüzde 1,81 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

BES fonlarında da en fazla yükseliş yüzde 6,19 ile "Kıymetli Madenler"de görülürken, en çok gerileyen yüzde 3,85 ile "Endeks" oldu.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Kazandıran (Adet) Fon Kategori Kaybettiren (Adet) Haftalık Yatırım Fonları Yatırım Fonları 0,36 1215 675 Borsa Yatırım Fonları -1,47 7 19 Borçlanma Araçları Fonları 0,32 62 20 Fon Sepeti Fonları 1,18 63 21 Hisse Senedi Fonları -1,81 21 145 Karma ve Değişken Fonlar 0,11 87 70 Katılım Fonları 1,69 71 9 Kıymetli Maden Fonları 6,55 22 0 Para Piyasası Fonları 0,81 72 0 Serbest Fon 0,40 817 410 Haftalık Emeklilik Fonları Emeklilik Fonları -0,31 151 246 Başlangıç Fonları 0,86 10 0 Borçlanma Araçları -0,34 14 30 Değişken -0,72 37 103 Devlet Katkısı -2,16 0 12 Endeks -3,85 0 5 Fon Sepeti Fonu 0,12 13 9 Hisse Senedi -2,34 2 33 Karma -0,12 4 5 Katılım 0,50 17 20 Kıymetli Madenler 6,19 16 0 OKS Katılım 0,47 22 2 OKS Standart -0,90 0 10 Para Piyasası 0,86 13 0 Standart -1,32 0 13 Yaşam Döngüsü/Hedef Fon -0,96 1 2

(Sürecek)