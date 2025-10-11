Haberler

Yatırım Fonları Değer Kazanırken, BES Fonları Kaybettirdi

Güncelleme:
Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,36 değer kazanırken, BES fonları yüzde 0,31 değer kaybetti. En fazla yükseliş 'Kıymetli Maden Fonları'nda yaşanırken, en çok değer kaybeden fon ise 'Hisse Senedi Fonları' oldu.

Yatırım fonları arasında en fazla yükseliş yüzde 6,55 ile "Kıymetli Maden Fonları"nda gerçekleşirken, en çok değer kaybeden yüzde 1,81 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

BES fonlarında da en fazla yükseliş yüzde 6,19 ile "Kıymetli Madenler"de görülürken, en çok gerileyen yüzde 3,85 ile "Endeks" oldu.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:

Fon KategoriHaftalık Fon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori Kazandıran (Adet)Fon Kategori Kaybettiren (Adet)
Haftalık Yatırım Fonları

Yatırım Fonları0,361215675
Borsa Yatırım Fonları-1,47719
Borçlanma Araçları Fonları0,326220
Fon Sepeti Fonları1,186321
Hisse Senedi Fonları-1,8121145
Karma ve Değişken Fonlar0,118770
Katılım Fonları1,69719
Kıymetli Maden Fonları6,55220
Para Piyasası Fonları0,81720
Serbest Fon0,40817410
Haftalık Emeklilik Fonları

Emeklilik Fonları-0,31151246
Başlangıç Fonları0,86100
Borçlanma Araçları-0,341430
Değişken-0,7237103
Devlet Katkısı-2,16012
Endeks-3,8505
Fon Sepeti Fonu0,12139
Hisse Senedi-2,34233
Karma-0,1245
Katılım0,501720
Kıymetli Madenler6,19160
OKS Katılım0,47222
OKS Standart-0,90010
Para Piyasası0,86130
Standart-1,32013
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon-0,9612
(Sürecek)

Kaynak: AA / Bahar Yakar - Ekonomi
