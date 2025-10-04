Haberler

Yatırım Fonları Değer Kaybederken, BES Fonları Kazanç Sağladı

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,09 değer kaybederken, BES fonları yüzde 0,03 değer kazandı. Kıymetli Maden Fonları en fazla yükselişi gösterirken, Hisse Senedi Fonları ise en fazla değer kaybeden fon oldu.

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,09 değer kaybederken, BES fonları yüzde 0,03 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükseliş yüzde 3,46 ile "Kıymetli Maden Fonları"nda gerçekleşirken, en çok değer kaybeden yüzde 1,62 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

BES fonlarında da en fazla yükseliş yüzde 3,51 ile "Kıymetli Madenler"de görülürken, gerileyen yüzde 2,25 ile "Endeks" oldu.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:

Fon KategoriHaftalık Fon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori Kazandıran (Adet)Fon Kategori Kaybettiren (Adet)
Yatırım Fonları -0,091292593
Borsa Yatırım Fonları-0,78719
Borçlanma Araçları Fonları0,75811
Fon Sepeti Fonları1,237212
Hisse Senedi Fonları-1,6218148
Karma ve Değişken Fonlar0,7110552
Katılım Fonları1,03719
Kıymetli Maden Fonları3,46220
Para Piyasası Fonları0,79720
Serbest Fon-0,32851371

Haftalık Emeklilik Fonları

Emeklilik Fonları 0,03206190
Başlangıç Fonları0,85100
Borçlanma Araçları0,67440
Değişken-0,344892
Devlet Katkısı-0,37012
Endeks-2,2505
Fon Sepeti Fonu0,261111
Hisse Senedi-1,51233
Karma0,7172
Katılım-0,031422
Kıymetli Madenler3,51160
OKS Katılım0,29159
OKS Standart0,30100
Para Piyasası0,85130
Standart0,20112
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon0,2330
(Sürecek)

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi
