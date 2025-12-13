Yatırımcı rehberi
Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu, yüzde 136,88 ile MT Portföy Altıncı Hisse Senedi Serbest Fon oldu. Emeklilik yatırım fonları arasında ise Anadolu Hayat Emeklilik Gümüş Fon Sepeti yüzde 7,16 ile öne çıktı.
Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu, yüzde 136,88 yükselişle MT Portföy Altıncı Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) oldu.
Anadolu Hayat Emeklilik AŞ Gümüş Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 7,16 yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Fon Adı
|Fon Fiyatı
|Getiri (%)
|Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar
|MT PORTFÖY ALTINCI HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|0,775215
|136,88
|PUSULA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|1,479856
|78,06
|ONE PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
|0,734581
|50,27
|ROTA PORTFÖY YEDİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|8,711789
|36,98
|GLOBAL MD PORTFÖY NİL SERBEST FON
|1,521386
|36,22
|BULLS PORTFÖY ALGORİTMİK HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|15,867398
|33,18
|TACİRLER PORTFÖY KG SERBEST ÖZEL FON
|37,063736
|32,72
|ATA PORTFÖY BARBAROS HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|166,801453
|32,71
|NEO PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST FON
|0,934123
|27,98
|ATLAS PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|2,694838
|26,45
|Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar
|ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GÜMÜŞ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,020157
|7,16
|GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GÜMÜŞ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,012321
|7,14
|KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GÜMÜŞ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,013397
|5,43
|HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,301342
|5,04
|AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KIYMETLİ MADENLER EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,016182
|4,30
|HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,204725
|3,85
|GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,169565
|3,74
|BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,055642
|3,71
|ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BIST TEMETTÜ ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,300599
|3,45
|ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. İŞ BANKASI İŞTİRAK ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,796437
|3,34
Kaynak: AA / Bahar Yakar - Ekonomi