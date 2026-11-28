Yatırım fonları bu hafta ortalama yüzde 1,93, BES fonları yüzde 2,32 değer kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,93, bireysel emeklilik sistemi (BES) fonları ise yüzde 2,32 değer kaybetti. Yatırım fonlarında en fazla düşüş yüzde 5,01 ile Hisse Senedi Fonları'nda, BES fonlarında en düşük getiri yüzde 5,50 ile Endeks'te kaydedildi.
Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,93, bireysel emeklilik sistemi (BES) fonları ise yüzde 2,32 değer kaybetti.
Yatırım fonları arasında en fazla yükseliş yüzde 0,40 ile Para Piyasası Fonları kategorisinde görülürken, en fazla düşüş yüzde 5,01 ile Hisse Senedi Fonları kategorisinde gerçekleşti.
BES fonlarında en fazla yükseliş yüzde 0,45 ile Para Piyasası kategorisinde görülürken, en düşük getiri yüzde 5,50 ile Endeks kategorisinde kaydedildi.
(Sürecek)
|Fon Kategori
|Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri %
|Fon Kategori Kazandıran (Adet)
|Fon Kategori Kaybettiren Adet
|Yatırım Fonları
|-1,93
|795
|1175
|Borsa Yatırım Fonları
|-4,07
|5
|31
|Borçlanma Araçları Fonları
|0,03
|51
|34
|Fon Sepeti Fonları
|-3,18
|13
|81
|Hisse Senedi Fonları
|-5,01
|6
|184
|Karma ve Değişken Fonlar
|-3,39
|27
|156
|Katılım Fonları
|-1,06
|57
|54
|Kıymetli Maden Fonları
|-2,32
|0
|28
|Para Piyasası Fonları
|0,40
|79
|3
|Serbest Fon
|-1,49
|562
|635
|Haftalık Emeklilik Fonları
|Emeklilik Fonları
|-2,32
|56
|344
|Başlangıç Fonları
|0,43
|10
|0
|Borçlanma Araçları
|-0,67
|5
|40
|Değişken
|-2,75
|6
|113
|Devlet Katkısı
|-3,10
|0
|12
|Endeks
|-5,50
|0
|4
|Fon Sepeti Fonu
|-3,98
|0
|23
|Hisse Senedi
|-5,16
|0
|42
|Karma
|-2,13
|0
|13
|Katılım
|-1,78
|8
|37
|Kıymetli Madenler
|-2,52
|0
|20
|OKS Katılım
|0,06
|13
|11
|OKS Standart
|-1,71
|0
|10
|Para Piyasası
|0,45
|13
|0
|Standart
|-1,86
|0
|13
|Yaşam Döngüsü/Hedef Fon
|-2,49
|0
|3
Kaynak: AA