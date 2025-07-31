Yataş Grup, Toplu İş Sözleşmesi Sürecini Açıkladı: 'Grev Yok, Süreci Yakından Takip Ediyoruz'

Yataş Grup, Toplu İş Sözleşmesi Sürecini Açıkladı: 'Grev Yok, Süreci Yakından Takip Ediyoruz'
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Yataş Grup, Öz İplik İş Sendikası ile devam eden toplu iş sözleşmesi süreci hakkında bilgilendirme yaptı. Şirket, sürecin işveren sendikası üzerinden yasal zeminde sürdürüldüğünü belirtti ve grev iddialarını yalanladı. Çalışanlara maaş avansı verildiğini de duyurdu. Yataş Grup, sürecin sağlıklı ilerleyebilmesi için kamuoyunun doğru bilgilendirilmesine önem verdiklerini belirtti.

Yataş Grup, Öz İplik İş Sendikası ile yürütülen toplu iş sözleşmesi sürecine ilişkin açıklama yayımladı. Şirket, sürecin işveren sendikası üzerinden yasal zeminde yürütüldüğünü belirterek, grev iddialarını yalanladı. Çalışanlara maaş avansı verildiği de duyuruldu.

Görüşmeler Devam Ediyor, Şirket Süreci Destekliyor

Yataş Grup, bağlı bulunduğu Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası ile Öz İplik İş Sendikası arasında devam eden toplu iş sözleşmesi sürecine dair kamuoyuna bilgilendirme yaptı.

Şirketten yapılan açıklamada, "Bizim de yakından takip ettiğimiz bu süreçte, tarafların henüz bir uzlaşma zemininde buluşamadığını, ancak görüşmelerin ilgili yasal mevzuat çerçevesinde devam ettiğini kamuoyunun bilgisine sunarız. Yataş Grup olarak biz de sürecin karşılıklı uzlaşı ile kısa sürede sonuçlanmasını temenni ediyoruz." denildi.

Protesto Eylemine Açıklık Getirildi

Yataş Grup, bugün bazı çalışanların fabrika sahasında gerçekleştirdiği protestoya da değindi. Eylemin, çalışanların şirketin sürece doğrudan müdahale etmesi yönündeki beklentisinden kaynaklandığı belirtildi.

Ancak şirket, toplu iş sözleşmesinin yalnızca işveren sendikası üzerinden yürütülebileceğini ve şirketin bu sürece doğrudan müdahale yetkisinin olmadığını vurguladı.

"Grev Yok, Ödemeler Aksatılmadı"

Basında yer alan "grev" iddialarına net bir dille karşı çıkan şirket, şu açıklamayı yaptı:

"Kamuoyuna yansıyan bazı haberlerin aksine, hali hazırda Yataş Grup'ta herhangi bir grev kararı ya da uygulaması söz konusu değildir. Ayrıca, maaş ödemelerinde herhangi bir aksama yaşanmamış olup, yapılacak ücret artışı farkına mahsuben çalışanlarımıza avans ödemesi de gerçekleştirilmiştir."

"Yanıltıcı Bilgilerle Mücadele Ediyoruz"

Yataş Grup, sürecin sağlıklı ilerleyebilmesi adına kamuoyunun doğru bilgilendirilmesine önem verdiklerini vurguladı. Şirket ayrıca, yanıltıcı haber ve paylaşımlar konusunda yasal haklarını saklı tuttuklarını belirtti:

"Şirketimizin itibarını zedeleyebilecek, yanıltıcı ve gerçeği yansıtmayan bilgi ve paylaşımlar karşısında, sürecin şeffaf ve sağlıklı bir şekilde ilerlemesi adına gerekli tüm iletişim adımlarını atıyor; hukuki haklarımızı saklı tutuyoruz."

Muhammed Furkan Güneş
Muhammed Furkan Güneş
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