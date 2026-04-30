Yaş meyve sebze ve mamulleri sektörünün ihracat şampiyonları ödüllerini aldı

İstanbul Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (İYMSİB), 2025'te yaptıkları ihracatla ülke ekonomisine katkıda bulunan üyelerini ödüllendirdi.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, İYMSİB tarafından Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Dış Ticaret Kompleksi'nde ödül töreni düzenlendi.

Törene, İYMSİB Yönetim Kurulu Başkanı Melisa Tokgöz Mutlu, yönetim kurulu üyeleri, İstanbul İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı ve İstanbul Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Özkan ile ödül alan firmaların temsilcileri katıldı.

Yaş meyve sebze, konserve, dondurulmuş ürünler, alkollü ve alkolsüz içecekler olmak üzere beş alt sektör ile Birlik genelinde 2025'te yaptıkları ihracatla ilk 10'a giren firmaların adının açıklandığı törende, ilk beş firmaya ödül, ilk 10'a giren diğer firmalara ise ihracat başarı sertifikaları verildi.

2025'te yaptığı ihracatla tüm sektörler içerisinde (birlik genelinde) ilk sırayı Döhler Gıda alırken Anadolu Etap Penkon Gıda ve İçecek Ürünleri ikinci, Mey İçki ise üçüncü sırada yer aldı. Onu sırasıyla, Tat Gıda ve Tunay Gıda takip etti.

Alt sektörel dağılıma bakıldığında, alkollü içecekler grubunda 2025'te Mey İçki birinci olurken alkolsüz içeceklerde Döhler Gıda, dondurulmuş ürünlerde Besler Gıda, yaş meyve sebze grubunda AEP Anadolu Etap Penkon Gıda ve konserve ürünler grubunda ise Tat Gıda ilk sırada yer aldı.

2025'te İstanbul'dan yapılan ihracat arttı

Açıklamada törendeki görüşlerine yer verilen İYMSİB Yönetim Kurulu Başkanı Mutlu, yaş meyve ve sebze sektörünün 2025'te bir önceki yıla kıyasla yüzde 9 artışla 3 milyar 705 milyon dolar, meyve sebze mamulleri sektörünün ise yaklaşık 2 milyar 600 milyon dolar tutarında ihracat yaptığını belirtti.

Mutlu, İYMSİB'in de rakamlarına dikkati çekerek, "2025'te, bir önceki yıla kıyasla yüzde 6,3 artış neticesinde yaklaşık 627 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirdik. Birliğimiz, yaş meyve ve sebze ihracatında ülkemizin en güçlü merkezlerinden biri olarak sektöre yön veren başlıca aktörler arasında yer almaktadır." ifadelerini kullandı.

2025'te yaşanan don ve kuraklığın üretim miktarı ve kalite üzerindeki olumsuz etkilerine vurgu yapan Mutlu, iklim değişikliğinin artık sadece çevresel bir sorun olmadığını kaydetti.

Mutlu, "İklim değişikliği artık yalnızca çevresel bir başlık değil, fiyat istikrarı, arz güvenliği ve ihracat planlaması açısından doğrudan ekonomik bir risk unsurudur. 2026 hedefimiz daha yüksek katma değerli ve sürdürülebilir bir ihracat yapısına ulaşmaktır ancak bu hedef, iklim kaynaklı risklerin yönetilebilir düzeyde kalmasına bağlıdır." değerlendirmesinde bulundu.

"Artık temel soru ihracat miktarından ziyade ihracatın niteliği"

Melisa Tokgöz Mutlu, sadece büyümenin yeterli olmadığını, "dayanıklılık" ve "sürdürülebilirliğin" artık bir zorunluluk haline geldiğini belirterek, küresel pazarda rekabetçiliğin tanımının değiştiğini, artık temel sorunun ihracat miktarından ziyade ihracatın niteliği olduğunu aktardı.

Mutlu, "Küresel ticarette artık temel soru 'ne kadar ihracat yaptığınız' değil, ne kadar sürdürülebilir, ne kadar katma değerli ve ne kadar dirençli olduğunuzdur. Bu nedenle stratejik önceliğimiz tonaj artışı değil, birim fiyatı yükselten, markalaşmış ve sürdürülebilir bir ihracat modelidir. Türkiye bu dönüşümü gerçekleştirebilecek potansiyele sahip. Lojistik avantajlar ve esnek üretim kapasitesi küresel rekabette Türkiye'yi bir adım öne çıkarıyor. Bu gücün korunması için ham madde arzı hayati önem taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bitkisel üretime dayalı ihracatın sürdürülebilirliği için üretimin ilk halkasına odaklanılması gerektiğini ifade eden Mutlu, bitkisel üretime dayalı ihracatın en kritik unsurunun ham madde arzı olduğuna ve sürdürülebilir bir model için ham madde güvenliğine dikkati çekti.

Mutlu, 2026'nın ilk çeyrek rakamlarına vurgu yaparak, yaş meyve sebze sektörünün, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 34,6 artışla ile 1 milyar 305 milyon dolar, mamul sektörünün ise yaklaşık 584 milyon dolar tutarında ihracat ile yeni yıla hızlı bir giriş yaptığını kaydetti.

60 firmaya ödül ve sertifika verilirken seçim sonuçları da açıklandı

Törende, İYMSİB bünyesinde en fazla ihracat yapan firmalar açıklanarak, toplam 60 firmaya farklı kategorilerde ödül ve sertifikaları dağıtıldı.

Ödül töreni öncesinde düzenlenen İYMSİB seçimli genel kurul toplantısının sonuçları da açıklandı. Buna göre, Melisa Tokgöz Mutlu, 2018'den bu yana yürüttüğü Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini tek liste ile seçime giren Cevdet Çekok'a devretti.