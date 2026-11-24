Yarın spot elektrikte megavatsaat fiyatı 500 ile 4 bin 500 lira arasında olacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında yarın için bir megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek 4 bin 500, en düşük 500 lira olarak belirlendi. Bugün işlem hacmi düne göre yüzde 2,23 azalarak 1 milyar 857 milyon 359 bin 681 lira oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 500 lira, en düşük 500 lira olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 2,23 azalarak 1 milyar 857 milyon 359 bin 681 lira olarak gerçekleşti.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 08.00, 17.00 ve 18.00'de 4 bin 500 lira, en düşük 12.00'de 500 lira olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 157 lira 99 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 216 lira 89 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 4 bin 500 lira, en düşük 1700 lira olarak kayıtlara geçti.