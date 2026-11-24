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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 500 lira, en düşük 500 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 2,23 azalarak 1 milyar 857 milyon 359 bin 681 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 08.00, 17.00 ve 18.00'de 4 bin 500 lira, en düşük 12.00'de 500 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 157 lira 99 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 216 lira 89 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 4 bin 500 lira, en düşük 1700 lira olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA