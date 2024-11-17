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Yarın geceden itibaren benzine 62 kuruş indirim gelmesi bekleniyor

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Brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Yarın gece yarısından itibaren benzine 62 kuruş indirim gelmesi beklenirken pompaya yansıyacak indirimle birlikte İstanbul'da benzinin litresi 42 lira 15 kuruş, Ankara'da ise 42 lira 67 kuruştan satılacak.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Yarın geceden itibaren benzine 62 kuruş indirim gelmesi beklenirken pompaya da yansıyacak indirimle birlikte İstanbul'da benzinin 42 lira 15 kuruş, Ankara'da ise 42 lira 67 kuruştan satılacak.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

Yarın geceden itibaren benzine 62 kuruş indirim gelmesi bekleniyor
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıSm57:

Yüzleri güldürecek indirime bak en son haber sitesiyle aynı kulvara girdiniz gibi insanlarla dalga geçmeyi bırakın

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Haber YorumlarıAli Tokgönül:

Aman , aman, aman . Bu kadar da indirilmez ki ! Ağzım gülmekten kulaklarıma kadar yırtıldı !. Bu kadar indirmeyin kardeşim .

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Haber YorumlarıDemir Han:

62 kuruş indirim gelir. 3 gün sonra 1 TL zam gelir.

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Haber YorumlarıNaim Demirel:

Bu indirim yüzleri güldürecek öyle mi ? Haber yaparken önce yazdığınıza siz inanın

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

kimse tepki vermesin diye önden indirim sonra haşırt

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