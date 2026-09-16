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Yaprak sigara kağıdının teknik düzenlemelere uygunluğunun belirlenmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi

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- Sigara kağıdında aroma verici, şeker ve/veya tatlandırıcı kullanılmayacak Söz konusu sigara kağıdına ait girdi bildirim ve toksikolojik veri tablolarında, mamulat çeşidinde kullanılan girdilerin isimleri Türkçe olarak yazılacak Birim paket ve grupmanın iç ve dış yüzeyi düz ve pürüzsüz olacak, kabartma ve desen bulunmayacak, mamulün kendisinin görünürlüğünü sağlayan pencere içermeyecek

Yaprak sigara kağıdının teknik düzenlemelere uygunluğunun belirlenmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan "Yaprak Sigara Kağıdı Teknik Düzenlemelere Uygunluğunun Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle, yaprak sigara kağıdının teknik düzenlemelere uygunluğunun belirlenmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

Tebliğ, iç piyasaya arz edilen yaprak sigara kağıdını kapsarken Türkiye'de ihraç amacıyla üretilen söz konusu sigara kağıdı kapsam dışında tutuldu.

Düzenlemeye göre, Türkiye'de üretilerek veya ithal edilerek piyasaya arz edilecek mamulat çeşidinin teknik düzenlemelere uygunluğu, mamulat çeşidi için beyan edilen girdilerin ve piyasaya arz ambalajının düzenlemelere uygunluklarının incelenmesi suretiyle belirlenecek.

Kullanılan girdiler Türkçe isimleriyle belirtilecek

Yaprak sigara kağıdında aroma verici, şeker ve/veya tatlandırıcı ile kağıdı beyazlaştırmak için kullanılanlar hariç olmak üzere üretimde renklendirici kullanılamayacak.

Yaprak sigara kağıdına ait girdi bildirim ve toksikolojik veri tabloları Bakanlık internet sitesinde yayımlanan açıklama kılavuzu ve tablolarına uygun düzenlenecek. Bu tablolarda, mamulat çeşidinde kullanılan girdilerin isimleri Türkçe olarak yazılacak, varsa Latince isimleri parantez içinde belirtilecek.

Yaprak sigara kağıdı üretiminde, sigara kağıdında, sigara kağıdı üzerinde kullanılan mürekkepte, yapıştırıcılarında ve/veya üründe herhangi bir şekilde listede belirtilen girdiler yer alamayacak.

Bakanlık, tüketicinin bilgilendirilmesini sağlamak amacıyla sağlanan girdileri, özellikle ürün formülü bilgilerinin oluşturduğu ticari sırların korunmasına özen göstererek halkın bilgisine sunacak.

Ambalajlamada dikkat edilecek hususlar

Birim paket ve grupmanın, dış yüzey rengi ve tonu, Pantone 448 C Mat bitişli, parlaklık derecesi yüzde 20'nin altında, iç yüzey renginin de aynı tonda veya beyaz olması gerekecek.

Ayrıca, birim paket ve grupmanın iç ve dış yüzeyi düz ve pürüzsüz olacak, kabartma ve desen bulunmayacak, mamulün kendisinin görünürlüğünü sağlayan pencere içermeyecek.

Birim paket ve grupman dikdörtgen prizma şeklinde kağıt ya da karton malzemeden olacak.

Yaprak sigara kağıdının piyasaya arz ambalajı ve koli bandı ile yaprak sigara kağıdı üzerinde markanın logosu, simgesi veya sair işaretleri dahil olmak üzere zorunlu kılınanların haricinde metin, yazı, ibare, şekil, çizgi, sembol, resim, figür, desen ve işaret bulunamayacak. Ayrıca yaprak sigara kağıdı beyaz mat bitişli olacak.

Birim paket ve grupman, ses çıkaran ve/veya kokulu malzemeden üretilemeyecek, haricen kılıf, kutu, çıkartma içeremeyecek.

Birim pakette, "Tütün içmek öldürür-hemen bırakın" genel uyarısı, grupmanda, "Tütün içmek öldürür-hemen bırakın" genel uyarısı ile "Tütün dumanı, kansere yol açtığı bilinen 70'ten fazla madde içerir" şeklinde bilgi mesajı yer alacak. Öte yandan, üretim tarihi, kodlama bilgisi, "ALO 171 Sigara Bırakma Danışman Hattı" ve sağlık uyarıları gibi çeşitli bilgi ve uyarılar bulundurulacak.

Başvurular 30 Ekim'e kadar yapılacak

Tebliğe uyum amacıyla yapılacak piyasaya arz uygunluk belgesi güncelleme başvuruları en geç 30 Ekim'e kadar yapılacak. Güncelleme izni başvurusu yapılmayan ya da güncellenmeyen piyasaya arz uygunluk belgeleri 20 Şubat 2027 itibarıyla iptal edilmiş sayılacak.

Tebliğin yayımı tarihi itibarıyla piyasaya arz izni bulunan ve tebliğe uygun olmayan mamulat çeşitleri 20 Şubat'a kadar piyasaya arz edilebilecek, 20 Ağustos'tan sonra piyasada bulundurulamayacak.

Kaynak: AA
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