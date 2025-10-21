Yapı Kredi, Türk Girişimcileri Dubai'de Yatırımcılarla Buluşturdu

Yapı Kredi, FRWRD Global'25 programı kapsamında Türk girişimcileri Dubai'de uluslararası yatırımcılarla bir araya getirdi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Yapı Kredi, küresel ölçekte büyüme potansiyeli olan girişimlere uçtan uca destek verdiği FRWRD Global'25 kapsamında, GITEX GLOBAL 2025'e Türkiye'den 6 girişim ile katıldı.

Girişimler, Dubai'de Yapı Kredi FRWRD ev sahipliğinde düzenlenen "Beyond Borders: Tech & Innovation Night" etkinliğinde uluslararası yatırımcılarla bir araya geldi. Etkinlikte, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Milli Teknoloji Genel Müdürü Sadullah Uzun'un yanı sıra çok sayıda uluslararası yatırımcı ve sektör temsilcisi de yer aldı.

Yapı Kredi FRWRD çatısı altında umut vadeden girişimlerin yurt dışında büyümesini desteklemeyi hedefleyen uluslararası FRWRD Global programı, yıl geneline yayılan yeni vizyonuyla sektöre yön vermeye devam ediyor. Programın ilk etabı 9-13 Haziran arasında London Tech Week kapsamında gerçekleştirilmiş, bu süreçte 5 girişim, uluslararası pazarlarda kendini tanıtma ve yatırımcılarla bir araya gelme fırsatı bulmuştu.

Programın ikinci ayağı FRWRD Global ise Dubai'de düzenlenen GITEX GLOBAL etkinliğinde hayata geçirildi. Teknoloji ve inovasyon alanındaki güncel gelişmelerin takip edildiği organizasyonda, Yapı Kredi FRWRD ve YTÜ Yıldız Teknopark işbirliğiyle seçilen 6 girişim, Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) pazarına açılma yolunda önemli bir adım attı.

Girişimler ayrıca, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Turcorn pavilyonunda düzenlenen "Founders Stage" etkinliğinde projelerini ve hedeflerini uluslararası katılımcılarla paylaşma imkanı elde etti.

Yapı Kredi FRWRD Global'25 programının Dubai ayağında yer alan girişimler arasında, CRM entegrasyonlu ve analitik destekli profesyonel bağlantı ve kimlik yönetimi platformu Cool ID, dijital ikizler oluşturarak reklam filmleri için hızlı ve ekonomik içerik sağlayan Excury, bankalar ve finansal kuruluşlara kapsamlı ödeme altyapısı sunan fintech platformu MonoPayments yer aldı.

Ayrıca markalara yönelikkişiselleştirme ve Agentic AI çözümleri geliştiren Prometa.ai, yapay zeka destekli çok dilli içerik üretimi ve SEO uyumlu yayınlama platformu Satoloc Insight ile enerji üretimi ve tüketimini gerçek zamanlı izleyip optimize eden entegre enerji yönetim platformu Workybe de program kapsamında Dubai'de yatırımcılarla buluşan girişimler arasında yer aldı.

"Bu yıl odak pazarlarımız olarak Birleşik Krallık ve Dubai'yi stratejik bir bakış açısıyla seçtik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Yakup Doğan, teknolojiyi ve yenilikçi düşünceyi merkeze alan adımlarla finansal hizmetlerin geleceğini şekillendirmede önemli bir rol üstlendiklerini belirtti.

Doğan, yenilikçilik ve girişimcilik ekosistemiyle yakın işbirliği, her zaman stratejilerinin temel unsurlarından biri olduğunu aktararak, şöyle devam etti:

"Bugün FRWRD markamız, inovasyon ve girişimcilik dünyasındaki görünürlüğümüzü temsil eden güçlü bir yüz haline geldi. 2023'te Estonya ve Finlandiya'da, geçen yıl ise Portekiz'de düzenlediğimiz programımızda girişimcilerimiz uluslararası yatırımcıların büyük ilgisiyle karşılandı ve gerek yatırım gerek işbirlikleri anlamında çok başarılı sonuçlar kaydettiler. Bu yıl odak pazarlarımız olarak Birleşik Krallık ve Dubai'yi stratejik bir bakış açısıyla seçtik. Çünkü bu iki küresel merkez, Avrupa ve MENA bölgelerine açılmak isteyen girişimler için yatırım, iş ağı, müşteri ve geniş iş fırsatları yelpazesine erişim imkanı sunan kritik lokasyonlar."

Haziranda London Tech Week odağında ilk etabını yürüttükleri FRWRD Global'25 programının bu etabını başarıyla tamamladıklarını kaydeden Doğan, Dubai'de de girişimlerinin farklı dinamik pazarlara açılmasını desteklemek için bir araya geldiklerini vurguladı.

Doğan, "Yapı Kredi olarak, ülkemizin teknolojik dönüşümüne katkı sunacak her fikrin yanında olmaya, onları her an ve her yerde destekleyerek bir adım önde olmalarını sağlamaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.