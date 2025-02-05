Yapı Kredi, Bankacılık Üssü ile LEED Platin Sertifikası Aldı

Yapı Kredi, Genel Müdürlük binalarından "Bankacılık Üssü" ile Amerikan Yeşil Binalar Konseyi (USGBC) tarafından verilen LEED Versiyon 4.1 (Leadership in Energy and Environmental Design v4.1) platin sertifikasını almaya hak kazandı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, LEED sertifikası, dünya genelinde binaların çevre dostu tasarım ve inşaat süreçlerini teşvik eden en saygın sertifikasyon sistemlerinden biri olarak öne çıkıyor. Platin seviyesindeki sertifika ise enerji verimliliği, su tasarrufu, yenilikçi malzeme kullanımı, atık yönetimi ve iç mekan kalitesi gibi birçok çevresel faktörde en yüksek performansı sergileyen binalara veriliyor.

Yapı Kredi Bankacılık Üssü binası, elde ettiği 81 puanla, tüm bu kriterlerde başarı göstererek LEED sertifikası almaya hak kazandı ve sürdürülebilirlik konusunda küresel standartları yakaladığını gösterdi.

Yapı Kredi Bankacılık Üssü, yenilikçi teknolojiler kullanarak enerji tasarrufu sağlıyor ve karbon ayak izini azaltıyor. Gelişmiş aydınlatma sistemlerinden akıllı enerji yönetim çözümlerine kadar binadaki her detay, sürdürülebilirliği odağa alarak yönetiliyor. Su tüketimini en aza indiren yenilikçi altyapısı sayesinde Yapı Kredi Bankacılık Üssü, doğal kaynakların korunmasına da katkı sağlıyor.

"Önemli bir başarıya imza attık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen belirten Yapı Kredi İnsan Kaynakları Organizasyon ve İç Hizmetler Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Özden Önaldı, insan odaklı yaklaşımlarının, sürdürülebilirliğin ayrılmaz bir parçası olduğunu belirtti.

Kurum olarak, çevreye ve insana karşı duyarlı olma vizyonları doğrultusunda, yaklaşık 30 yıllık bir geçmişe sahip Bankacılık Üssü binalarının bu sertifikaya layık görüldüğünü ve önemli bir başarıya imza attıklarını kaydeden Önaldı, "Bu sertifika, çalışan sağlığı, güvenliği ve memnuniyetini çevresel sorumlulukla birleştiren bütüncül yaklaşımımızı bir kez daha ortaya koyuyor." ifadelerini kullandı.

Bankacılık Üssü gibi geniş ölçekli mimarilerin, operasyonel zorlukları da bünyesinde barındırdığına değinen Önaldı, Yapı Kredi olarak çevre dostu uygulamalar ve sürdürülebilirliği merkeze alan yenilikçi yaklaşımlarıyla bu başarıya ulaştıklarını vurguladı.

Önaldı, "İnsan odaklı sürdürülebilirlik yaklaşımımızı kurum kültürümüze derinlemesine işleyerek, gelecekte de çevre dostu projelerle bir adım önde olmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.