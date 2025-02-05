Bakan Fidan: Trump'ın 'Gazze'yi devralacağız' çıkışı kabul edilemez

Trump'ın "Gazze'yi devralacağız" tehdidine Türkiye'den ilk tepki
Netanyahu'dan Trump'a kanlı hediye! Resmen ölümleri kutladı

Netanyahu'dan Trump'a kanlı hediye
Suriye'nin çiçeği burnunda first lady'si tanıdık çıktı

Suriye'nin çiçeği burnunda fırst lady'si tanıdık çıktı
ABD ordusu, Suriye'den çekilmek için plan hazırlıyor

Trump sinyali vermişti! ABD ordusundan tarihi geri adım

Yapı Kredi, Bankacılık Üssü ile LEED Platin Sertifikası Aldı

Yapı Kredi, Bankacılık Üssü ile LEED Platin Sertifikası Aldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yapı Kredi, Genel Müdürlük binalarından 'Bankacılık Üssü' ile LEED Versiyon 4.1 platin sertifikasını alarak çevre dostu bina tasarımındaki başarısını kanıtladı. Bina, enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik konusunda en yüksek performansı sergileyerek toplamda 81 puan aldı.

Yapı Kredi, Genel Müdürlük binalarından "Bankacılık Üssü" ile Amerikan Yeşil Binalar Konseyi (USGBC) tarafından verilen LEED Versiyon 4.1 (Leadership in Energy and Environmental Design v4.1) platin sertifikasını almaya hak kazandı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, LEED sertifikası, dünya genelinde binaların çevre dostu tasarım ve inşaat süreçlerini teşvik eden en saygın sertifikasyon sistemlerinden biri olarak öne çıkıyor. Platin seviyesindeki sertifika ise enerji verimliliği, su tasarrufu, yenilikçi malzeme kullanımı, atık yönetimi ve iç mekan kalitesi gibi birçok çevresel faktörde en yüksek performansı sergileyen binalara veriliyor.

Yapı Kredi Bankacılık Üssü binası, elde ettiği 81 puanla, tüm bu kriterlerde başarı göstererek LEED sertifikası almaya hak kazandı ve sürdürülebilirlik konusunda küresel standartları yakaladığını gösterdi.

Yapı Kredi Bankacılık Üssü, yenilikçi teknolojiler kullanarak enerji tasarrufu sağlıyor ve karbon ayak izini azaltıyor. Gelişmiş aydınlatma sistemlerinden akıllı enerji yönetim çözümlerine kadar binadaki her detay, sürdürülebilirliği odağa alarak yönetiliyor. Su tüketimini en aza indiren yenilikçi altyapısı sayesinde Yapı Kredi Bankacılık Üssü, doğal kaynakların korunmasına da katkı sağlıyor.

"Önemli bir başarıya imza attık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen belirten Yapı Kredi İnsan Kaynakları Organizasyon ve İç Hizmetler Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Özden Önaldı, insan odaklı yaklaşımlarının, sürdürülebilirliğin ayrılmaz bir parçası olduğunu belirtti.

Kurum olarak, çevreye ve insana karşı duyarlı olma vizyonları doğrultusunda, yaklaşık 30 yıllık bir geçmişe sahip Bankacılık Üssü binalarının bu sertifikaya layık görüldüğünü ve önemli bir başarıya imza attıklarını kaydeden Önaldı, "Bu sertifika, çalışan sağlığı, güvenliği ve memnuniyetini çevresel sorumlulukla birleştiren bütüncül yaklaşımımızı bir kez daha ortaya koyuyor." ifadelerini kullandı.

Bankacılık Üssü gibi geniş ölçekli mimarilerin, operasyonel zorlukları da bünyesinde barındırdığına değinen Önaldı, Yapı Kredi olarak çevre dostu uygulamalar ve sürdürülebilirliği merkeze alan yenilikçi yaklaşımlarıyla bu başarıya ulaştıklarını vurguladı.

Önaldı, "İnsan odaklı sürdürülebilirlik yaklaşımımızı kurum kültürümüze derinlemesine işleyerek, gelecekte de çevre dostu projelerle bir adım önde olmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Enes Ege - Ekonomi
img

"Gazze'yi devralacağız" deyip Filistinliler için 2 ülkeyi işaret etti
img

Sıla bebek davasında anne ve istismarcı gün yüzü göremeyecek
img

Belediye meclisi kürsüsünden AK Partili vekile "Haydut" dedi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Depremde günde ortalama 40 cenaze yıkayan gassaldan tüyler ürperten sözler

Depremde günde 40 cenaze yıkayan gassaldan tüyler ürperten sözler
İstanbul kar beklerken diğer illerden peş peşe tatil haberleri geliyor

İstanbul kar beklerken diğer illerden peş peşe tatil haberleri geliyor
Kartalkaya'da 8 yakınını kaybeden AK Partili isimden Bakan Ersoy'a soğuk duş

8 yakınını kaybeden AK Partili isimden Bakan Ersoy'a soğuk duş
Sergen Yalçın Galatasaray'ın puan kaybedeceği maçı tahmin etti

Galatasaray'ın puan kaybedeceği maçı tahmin etti
Görüntüyü izleyen herkes aynı soruyu soruyor: ABD'yi kim yönetiyor?

Görüntüyü izleyen herkes aynı soruyu soruyor
Batshuayi'den Frankfurt'a indirim

Frankfurt'a gitmek için bakın ne yapmış

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.