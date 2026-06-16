İzmir'de yapay zeka çağında markalaşma konusu ele alındı

İzmir'de düzenlenen Yapay Zeka Çağında Markalaşma Forumu'nda yapay zeka, dijitalleşme, veri ekonomisi ve değişen tüketici davranışlarının markalaşma süreçlerine etkileri değerlendirildi.

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) tarafından İzQ İnovasyon Merkezi'nde gerçekleştirilen forumun açılışında konuşan EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Özhelvacı, markalaşmanın artık yalnızca logo, slogan ya da reklam kampanyası üzerinden okunamayacağını belirtti.

Yapay zeka döneminde markalaşmanın şirketlerin küresel rekabet gücünü, ihracat kapasitesini, itibarını ve sürdürülebilir büyümesini belirleyen stratejiye dönüştüğünü ifade eden Özhelvacı, şunları kaydetti:

"Algoritmalar görünürlüğü belirliyor, içerikler saniyeler içinde üretiliyor, trendler hızla yayılıyor, veri ise müşteri içgörüsünün ana kaynağı haline geliyor. Böyle bir dönemde markalaşma, yalnızca pazarlama departmanlarının görevi olmaktan çıkıyor, yönetim kurullarının, şirket sahiplerinin, girişimcilerin ve geleceğin lider iş insanlarının sahiplenmesi gereken stratejik bir sorumluluğa dönüşüyor."

Özhelvacı, Türkiye'nin üretim gücü, girişimcilik enerjisi, genç insan kaynağı, sanayi tecrübesi ve ihracat kapasitesiyle önemli potansiyele sahip olduğuna işaret ederek, bu potansiyelin küresel marka değerine dönüştürülmesi gerektiğini dile getirdi.

Konuşmaların ardından yerli ve yabancı akademisyenlerin katılımıyla "Markalaşmanın Geleceği: Şirketlerin Yol Haritası" başlıklı panel düzenlendi.

Panelde yapay zeka çağında markalaşmanın dönüşümü, dijital topluluklar, tüketici deneyimi ve küresel rekabet ekseninde markaların geleceği değerlendirildi.