YANGWANG U9 Xtreme, Dünyanın En Hızlı Seri Üretim Otomobili Unvanını Kazandı

BYD YANGWANG'ın U9 Xtreme modeli, Almanya'da gerçekleştirilen testte saatte 496,22 kilometre hıza ulaşarak dünyadaki en hızlı seri üretim otomobili olarak kayıtlara geçti.

BYD'den yapılan açıklamaya göre, lüks segment markası YANGWANG'ın en yeni hiper otomobili U9 Xtreme, Almanya'daki Automotive Testing Papenburg (ATP) pistinde yeni bir dünya rekoruna imza attı.

YANGWANG U9 Track Edition versiyonuyla elektrikli araçlarda elde ettiği saatte 472,41 kilometre mevcut hız rekorunun yanı sıra, dünyanın en hızlı benzinli otomobilinin yaptığı saatte 490,48 kilometre hızın da üzerine çıkan YANGWANG U9X, 14 Eylül'de Almanya'da gerçekleştirilen testte saatte 496,22 kilometre hıza ulaşarak dünyanın en hızlı seri üretim otomobili unvanını kazandı.

Başlangıçta U9 Track/Special Edition adıyla bilinen ve üretim versiyonunda YANGWANG U9 Xtreme (U9X) olarak adlandırılan model, Çin'de satışta olan U9'un teknik altyapısını temel alıyor ancak bir dizi kritik yenilikle zirveye taşınıyor.

Bu yenilikler arasında 800V yerine 1200V ultra yüksek voltajlı elektrik mimarisi, 30C deşarj oranına sahip lityum demir fosfat Blade Batarya, her biri 30.000 devir/dakikaya ulaşabilen dört ultra yüksek hızlı motorla birlikte toplamda 3000 PS'nin üzerinde güç üretimi, pist performansına uygun yüksek tutuşlu lastikler (semi-slick) ve pist sürüşünün artan stresleriyle başa çıkmak için özel olarak ayarlanmış DiSus-X süspansiyon sistemi yer alıyor.

YANGWANG U9X, en fazla 30 adetle sınırlı üretim serisiyle kullanıcılara sunuluyor. Modelin adındaki "Xtreme" ifadesi, sınırları zorlayan yapısını temsil ederken, "X" harfi keşfi simgeliyor. Bu kavramlar, markanın yenilikçilik ve keşif odaklı yaklaşımıyla örtüşüyor.

YANGWANG U9, Türkiye'de otomobil tutkunlarıyla buluşuyor

BYD Türkiye, 11 Eylül'de Kemerburgaz'da düzenlenen Teknoloji Şovu'nda YANGWANG U8 ve U9 modellerini otomobil severlerin beğenisine sundu. Söz konusu araçlar, yüzme, zıplama ve kendi etrafında dönme gibi işlevleriyle dikkat çekti. Yoğun ilgi gören modeller, daha sonra TEKNOFEST İstanbul kapsamında düzenlenen gösteride de sahne aldı.

BYD Türkiye, ileri teknolojiye sahip araçlarını ülkenin farklı şehirlerinde düzenleyeceği etkinliklerle tanıtmaya devam etmeyi planlıyor.

"Bu rekor, yalnızca U9 Xtreme'in olağanüstü performansı sayesinde mümkün oldu"

Açıklamada görüşlerine yer verilen BYD Başkan Yardımcısı Stella Li, rekorun AR-GE ekibi için büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirtti.

Li, "YANGWANG, imkansızı kabul etmeyen bir marka ve ancak geleceğe olan bu kararlılığımız sayesinde U9X gibi bir aracı ortaya koyabiliyorsunuz. Tüm ekibe ve yetenekleriyle bu rekoru mümkün kılan Marc Basseng'e teşekkür ederim. Dünyanın en hızlı seri üretim otomobilinin elektrikli olması gerçekten harika bir şey." ifadelerini kullandı.

Rekor sürüşü gerçekleştiren Alman yarış pilotu Marc Basseng ise elektrikli motorun teknik üstünlüklerine değinerek, "Bu rekor, yalnızca U9 Xtreme'in olağanüstü performansı sayesinde mümkün oldu. Teknik olarak, böyle bir şey içten yanmalı motorla mümkün değil. Elektrikli motor sayesinde araç sessiz ve ani yük değişimleri yok. Bu da bana piste daha fazla odaklanma imkanı tanıyor." açıklamasında bulundu.