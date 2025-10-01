Yandex Türkiye, Dünya Kahve Günü'nde Kahve Arama Verilerini Paylaştı

Yandex Türkiye, 1 Ekim Dünya Kahve Günü dolayısıyla kahveye ilişkin arama verilerini paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, "Yandex Arama" verilerine göre, kullanıcıların kahveyle ilgili yaptıkları aramalar, kahve makinelerinden geleneksel kahve falına kadar geniş yelpazeye yayılıyor.

Hafta içi yapılan kahve aramaları, hafta sonuna kıyasla yaklaşık yüzde 40 daha fazla gerçekleşti. Akşam saatlerinde genel arama trafiği artarken, kahveye dair aramalar özellikle 16.00'dan sonra düşüşe geçti.

Genel arama trafiği 20.00 ile 01.00 saatleri arasında en yüksek seviyeye ulaşırken, kahveyle ilgili aramalarda bu saat diliminde belirgin düşüş gözlemleniyor.

Kahve aramaları saat 16.00'dan sonra azalıyor. Hafta sonları bu saatlerde yapılan kahve aramaları, günün en yoğun saatlerindekinin yalnızca yüzde 76'sına ulaşırken, hafta içi bu oran yüzde 44'e kadar geriliyor.

Aramalar arasında en sık karşılaşılan başlıklar arasında "kahve hakkında makale", "kahve falında balık görmek", "filtre kahve nasıl yapılır?" ve "kahve fincanı görseli" gibi ifadeler yer aldı. En çok aranan 10 kahveyle ilgili kelime ise kahve makinesi, Türk kahvesi, fal bakma, filtre kahve, fincan, nasıl yapılır, soğuk kahve, fiyat, çekirdek ve kapsül oldu.

Kahve makinelerine yönelik aramalar, kahveyle ilgili tüm aramaların yaklaşık yüzde 20'sini oluşturdu. Kullanıcılar ayrıca Türk kahvesi, soğuk demleme ve kapsül kahve gibi çeşitli demleme türleriyle ilgili bilgi arayışında bulundu.

En çok kahve araması Tekirdağ'da

Türkiye'nin en kalabalık 20 ili arasında, kahveyle ilgili aramaların en fazla yapıldığı şehir Tekirdağ oldu. Tekirdağ'da, araştırmada yer alan diğer şehirlerdeki aramaların ortalamasından yüzde 47 daha fazla kahve araması yapıldı. İstanbul'da bu oran yüzde 32, İzmit'te ise yüzde 23 oldu.

Aramalarda en çok geçen kahve çeşidi Türk kahvesi olurken, hemen ardından onu espresso ve filtre kahve takip ediyor. Bu üç kahve çeşidine özel makinelerin de arama listelerinde sıkça yer alması, popülerliğin yansıması olarak değerlendiriliyor.