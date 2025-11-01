Yandex Türkiye'den İstanbul Maratonu Öncesi Arama Eğilimleri Araştırması

Yandex Türkiye, yarın düzenlenecek Türkiye İş Bankası 47. İstanbul Maratonu öncesinde kullanıcıların arama eğilimlerine yönelik araştırma gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kullanıcıların maratonla ilgili neleri araştırdığını ve yarışa nasıl hazırlandığını mercek altına alan Yandex Türkiye analistleri, araştırma sonuçlarını paylaştı.

Araştırmaya göre, koşucular en çok hız rekorları, uzun mesafe için en iyi ayakkabılar ve maratonun programı hakkında aramalar yaptı. Koşarak kaç kalori yakılabileceği, Usain Bolt gibi sporcuların ne kadar hızlı koştuğu, her gün koşmanın sağlıklı olup olmadığı ve koşmakla ilgili rüya görmenin ne anlama geldiği gibi daha genel sorular da aramalarda tespit edildi.

Maratonla ilgili en çok aranan ürünler arasında ilk sırada koşu bantları yer aldı. Söz konusu ürünün fiyatları, modelleri ve kilo vermeye yardımcı olup olmadığı, en çok merak edilen konular oldu. En çok aranan ikinci ürün konumundaki koşu ayakkabılarında da markalara yönelik aramalar gerçekleşti. Koşu kıyafetlerinde ise en çok tercih edilen renkler siyah, beyaz ve gri olurken, her yaş grubunda erkeklere yönelik ürünler daha fazla arandı.

Maraton sırasında kulaklık kullanımı da aramalarda popüler tercihler arasında yer aldı. Kablosuz kulaklık üreten markaları stil, ses kalitesi ve performans kriterlerine göre değerlendiren katılımcılar, fiyatları, en iyi modelleri ve ürün seçimi yaparken nelere dikkat edilmesi gerektiğini aramalarda öne çıkardı.

Akıllı saat ve bileklik aramalarında kullanıcıların ilk önemsediği konu ise fiyatlar oldu. Kullanıcılar, SIM kart takılabilen saatlerin yanı sıra farklı malzeme ve renklerdeki kayışlar ve şarj cihazlarıyla da ilgilendi. Özellikler söz konusu olduğunda da en çok tansiyon ölçebilen saatler merak edildi. Akıllı bilekliklerde en çok tercih edilen renk ise siyah oldu.