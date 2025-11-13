Yandex Maps, 10 Kasım'da Anıtkabir Ziyaretlerini Rekor Olarak Kaydetti

Yandex Maps, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü kapsamında Anıtkabir'e gerçekleştirilen ziyaretlerden elde ettiği verileri sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bu yılki 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde Anıtkabir'e yapılan ziyaretlerin rekor düzeyde gerçekleşmesi, Yandex Maps verilerine de yansıdı.

Verilere göre, uygulama üzerinden o gün Ankara'da oluşturulan tüm rotaların yüzde 7'si, Anıtkabir'e gitmek için kullanıldı. Normal bir güne kıyasla 11 kat daha yüksek seviyedeki bu oran, 10 Kasım'da toplumun Atatürk'e duyduğu saygıyı gözler önüne serdi.

Anıtkabir'e ziyaret gerçekleştirenlerin en çok rota oluşturduğu ilçeler ise Çankaya, Yenimahalle, Altındağ, Etimesgut ve Keçiören olarak sıralandı.

Milli Savunma Bakanlığı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde 1 milyon 219 bin 148 kişinin Anıtkabir'i ziyaret ederek bu alanda rekor kırıldığını duyurmuştu.