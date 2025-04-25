Yandex, Google Chrome'un Türkiye Operasyonlarını Devralmaya Hazır

Yandex Türkiye Genel Müdürü ve Yandex Search Uluslararası Üst Yöneticisi (CEO) Alexander Popovskiy, ABD Federal Mahkemesinin, Google'a açılan "antitröst" davasında Chrome tarayıcısının satılmasına hükmedilmesi halinde, şirketin, Chrome'un Türkiye operasyonlarını devralmak için teklif vermeye hazır olduğunu bildirdi.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Alexander Popovskiy, Chrome'un, Google'ın web üzerindeki hakimiyetinin temel taşı olduğunu ve Perplexity, OpenAI ve Yahoo gibi şirketlerin Chrome'u satın alma ilgisinin mantıklı göründüğünü söyledi.

Ancak bu durumun sorunu çözemeyeceğini dile getiren Popovskiy, "Çünkü bu kadar stratejik bir avantajın bir devden diğerine geçmesiyle tekelleşme sorunu sürer. Bunun yerine, Chrome'un Yandex Arama ve Yazeka ile birlikte Türk web ekosisteminin bir parçası olacak şekilde yerelleştirilmesi, yeni bir düşünce yapısının önünü açacaktır. Yani en stratejik varlığın sadece tek bir şirketin elinde olması yerine, yerelde adil rekabet ortamı sağlanabilir." dedi.

ABD Federal Mahkemesinin, Google'a açılan "antitröst" davasında Chrome tarayıcısının satılmasına hükmetmesi halinde şirketin, Chrome'un Türkiye operasyonlarını devralmak için teklif vermeye hazır olduğunu belirten Popovskiy, Yandex'in, ülkesinde Google'ın pazar payını geçen tek şirket olduğunun altını çizdi.

Popovskiy, Türkiye'deki Rekabet Kurumunun, dijital platformların hakimiyetini sınırlamak adına rekabete ilişkin kanunlardaki değişiklik hazırlığı gibi önemli adımlar attığını ve bu değişikliklerin yasalaşmasının yaratacağı etkileri merakla beklediğini kaydetti.

ABD'den gelen son gelişmelerin sorunun küresel boyutta olduğunu ortaya koyduğunu ifade eden Popovskiy, yapay zekanın yerelde geliştirilmesi gerekliliği göz önünde bulundurulduğunda bu sorunun hızlı bir şekilde çözüme kavuşmasının geciktiğini anlattı.

Popovskiy, Türk otoritelerinin atacağı proaktif adımların Türkiye'ye ilave yatırımlar çekebileceğini vurgulayarak, söz konusu yasa değişikliğiyle öngörülen önlemlerin ABD'de hala yargı sürecinde tartışılan adımlarla karşılaştırıldığında hem küresel hem yerel aktörler tarafından anlaşılır ve dengeli bulunacağını sözlerine ekledi.

Google neden yargılanıyor?

Google Chrome, ABD'de devam eden "antitröst" davasında, Google'ın çevrim içi arama pazarındaki yasa dışı tekelini sürdürmek için Chrome tarayıcısını kötüye kullandığı iddiasıyla yargılanıyor.

ABD Adalet Bakanlığı, Google'ın Chrome'u, Google Arama'yı varsayılan seçenek olarak sunmak ve rakiplerin erişimini kısıtlamak için kullandığını belirtiyor.

Bu durum, Google'ın arama motoru pazarındaki hakimiyetini pekiştirerek rekabeti engellediği gerekçesiyle eleştiriliyor. Bakanlık, bu tekelci uygulamaların sona erdirilmesi için Google'ın Chrome tarayıcısını elden çıkarmasını ve Android işletim sisteminde Google hizmetlerinin varsayılan olarak sunulmasının yasaklanmasını öneriyor.

Google Chrome'un Türkiye'deki pazar payı yüzde 74

Web trafiği analiz sitesi Statcounter verilerine göre, dünya çapındaki internet tarayıcıları göz önüne alındığında Google Chrome yüzde 66 ile zirvede yer alıyor.

Sitede yer alan verilere göre, Google Chrome Türkiye'de de 74 pazar payı ile ilk sıradaki konumunu koruyor.