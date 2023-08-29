Yalova'ya yaban mersini üretim çiftliği kuruluyor: 5 milyon Euro ciro hedefleniyor

YALOVA, – Yalova Altınova'da kitle fonlama yoluyla yaban mersini üretim çitliği kuruluyor. Altınova'da 27,5 dönüm büyüklüğünde arazide, 18 bin ağaç ile gerçekleştirilmesi planlanan projenin 12 yıllık süreçte yaklaşık 5 milyon Euro ciro oluşturması öngörülüyor. İlk hasatta hedef ise 2024 yılı olarak açıklandı.

Altınova Çilek'in kurucusu Levent Sarılgan, Letven Capital iştiraki Ecofolio Kitle Fonlama Platformu A.Ş. aracılığıyla ikinci çiftliği olan İpek yolu Orman Meyveleri A.Ş'.'yi hayata geçirdiğini duyurdu. Kitle fonlama ile hayata geçecek olan projeyle Yalova'nın Altınova ilçesinin Çobankale mevkiinde yer alan 27,5 dönüm büyüklüğünde arazide, 18 bin saksı kapasitesinde, sulama ve gübreleme otomasyonu kullanılarak yurt içi ve yurt dışındaki tüm büyük zincir marketlerin talep ettiği boyut ve kalite seviyesinde yaban mersini yetiştirilecek bir meyve bahçesi kurulacak. Sarılgan, üretim kalitesi yüksek, teknoloji ile izlenebilir, kalıntısız ve doğal üretim uygulamaları ile Türkiye çapında, karlı ve lider yaban mersini üretimi yapan çiftliklerden biri olmayı hedeflediklerini açıkladı.

TÜRKİYE'NİN 10 YILLIK ÜRETİM HEDEFİNİN YÜZDE 20'SİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ HEDEFLENİYOR

Letven Capital yönetimi, TARS Fonu altında yatırım yapılan İpek Yolu Orman Meyveleri A.Ş gibi yaban mersini çiftlik ağıyla Türkiye'nin 10 yıllık hedefi olan yıllık150 bin ton yaban mersini üretiminin yüzde 20'sini gerçekleştirmeyi hedefliyor. Bu büyüklükle küresel ölçekte Türkiye'nin en büyük beş üreticiden biri olmayı amaçlayan Levent Sarılgan, "İpek Yolu Orman Meyveleri A.Ş. ile başlayan yaban mersini bahçeleri ağının 5 yıl içinde en az 3 bin dönümlü üretim alanı ve 6 bin ton üretim kapasitesine sahip olması, Avrupa pazarına hiçbir aracıya ihtiyaç duymadan büyüm market zincirlerine direkt satış yapan bir tedarik merkezi haline gelmesi amaçlanıyor" dedi.

Yeni çiftliğini büyük ve küçük yatırımcılarla birlikte kurmak vizyonuyla kitle fonlama kampanyasına başladıklarını belirten Sarılgan, "Bahçe sahibi, yetiştirici çiftçi ve pazarlama sorumluluklarını üstlenerek yaban mersini fidelerinin temininden, bahçenin kurulumuna, fidelerin dikiminden sulama ve gübreleme otomasyon altyapısının kurulumuna tüm işletme süresi boyunca çiftçilik faaliyetinin organize edilmesinden sorumlu olarak, yatırımcılarına modern, teknoloji tabanlı tarımsal üretim şirketine ortak olma ve bu şirketten gelir elde etme fırsatı sunuyoruz " diye konuştu.

"MODERN ÇİFTÇİLİK" DÖNÜŞÜMÜNÜ BAŞLATACAK

Fonlama kampanyasıyla ilgili bilgi veren Sarılgan, "Fonlama kampanya süresi 60 gün ve talep edilen fonlama tutarı 25 milyon TL. Kampanyanın başarılı bir şekilde sonuçlanması durumunda 90 günden daha kısa bir sürede şirket kurularak 27,5 dönüm arazi üzerinde yaban mersini üretimine başlanacak. Kampanyanın sona ermesinin ardından en geç iki ay içinde çiftlik kurulumu ve fide dikimi gerçekleştirilecek. Bu kampanyanın başarısı Türk halkının bilgi düzeyi yüksek, teknolojiye dayalı ve dünya standartlılarında yapıldığında, sadece çiftçilere değil tarımsal üretime yatırım yapanlara da düzenli gelir sunacağını kanıtlayarak,ilerleyen yıllarda geniş kitlelerce fonlanana çok sayıda meyve bahçesinin ilk örneği olacak. Aslında bu projeyle tarımsal alanda tüketici sahipliğinde modern tesisleri dönüşümünü başlatıyoruz" diye belirtti.

12 YILDA 5 MİLYON EURO CİRO HEDEFİ

Sarılgan, "İpek Yolu Orman Meyveleri A.Ş, Türkiye'de B2B ve B2C satış yapmayı amaçlıyor. Saksı başı üretimin 2024 yılında 1,5 kg'dan başlayarak sonrasında 3 kilogram ve ilerleyen yıllarda 4 kilogram olması öngörülüyor. Toplam üretimin 2024 yılında 27 ton, 2025 ve 2026 yıllarında 54 ton, 2027 yılında 63 ton ve sonrasında 72 ton olması hedefleniyor. Projenin 12 yıllık süreçte yaklaşık 5 milyon Euro ciro oluşturması ve yatırımcılarına euro bazında yüzde 18 kar payı sunması hedefleniyor" ifadelerini kullandı.