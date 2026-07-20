Haberler

Yalova ıhlamuruna Türkiye'nin dört bir yanından talep

Yalova ıhlamuruna Türkiye'nin dört bir yanından talep
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samanlı Dağları eteklerinde yetişen Yalova ıhlamuru, çiçek kalitesi ve yüksek glikozit değeri sayesinde Türkiye'nin dört bir yanındaki aktarlardan yoğun talep görüyor. Hasat başladı, ihracat büyük firmalar aracılığıyla yapılıyor.

Samanlı Dağları eteklerinde yetişen Yalova ıhlamuru, çiçek kalitesi ve yüksek glikozit değeri sayesinde Türkiye'nin dört bir yanındaki aktarlardan yoğun talep görüyor.

Türkiye'nin önemli tıbbi ve aromatik bitki merkezlerinden Yalova'da ıhlamur hasadı başladı. Ülkenin dört bir yanındaki aktarlar, Samanlı Dağları eteklerinde doğal olarak yetişen Yalova ıhlamuruna çiçek kalitesi ve yüksek glikozit değeri nedeniyle yoğun talep gösteriyor. Yaklaşık 60 yıllık aktar geleneğini sürdüren Gökan Doğan, Yalova'nın endemik bitki çeşitliliği açısından Türkiye'nin en zengin bölgelerinden biri olduğunu söyledi. Türkiye'de yaklaşık 5 bin endemik bitki türü bulunduğunu ifade eden Doğan, bunların 2 bin 500 ila 3 bininin Samanlı Dağları eteklerinde yetiştiğini, bu bitkiler arasında ıhlamurun ayrı bir yere sahip olduğunu dile getirdi.

Ihlamurun toplanması ve kurutulmasının oldukça zahmetli olduğunu belirten Doğan, hasadın tam mevsiminde gerçekleştirildiğini söyledi. Toplanan ıhlamurların Türkiye'nin birçok iline toptan olarak gönderildiğini ifade eden Doğan, "Aktar arkadaşlarımıza gönderim sağlıyoruz. Yaklaşık 180 çeşit tıbbi ve aromatik bitkiyi gerekli paketleme ruhsatlarımızla mevzuata uygun şekilde paketleyerek tüketiciye ulaştırıyoruz" dedi.

Yalova ıhlamuru farklı

Yalova ıhlamurunun en önemli özelliğinin yüksek glikozit değeri olduğunu vurgulayan Doğan, "Çanakkale, Karacabey, Bolu ve Düzce'de de ıhlamur yetişiyor. Ancak Yalova'da toplanan ıhlamurun hem çiçek kalitesi hem de glikozit değeri daha yüksek oluyor. Bu nedenle Yalova ıhlamuru daha çok tercih ediliyor." diye konuştu.

Yurt dışından da talep aldıklarını kaydeden Doğan, küçük ölçekli işletmelerin ihracat süreçlerindeki prosedürler nedeniyle doğrudan gönderim yapamadığını belirterek, "Biz küçük bir esnaf olduğumuz için yurt dışına gönderim sağlayamıyoruz. Ancak büyük firmalar aracılığıyla Yalova ıhlamuru yurt dışına ulaşıyor ve önemli ilgi görüyor." ifadelerini kullandı. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli'nin görevden alınmasının perde arkası

Meselenin iç yüzü: Tayt kavgası değil taht kavgası
12 ilde düğmeye basıldı! Aralarında polis ve avukatların da olduğu 50 şüpheli gözaltında

Aralarında polis ve avukatların da olduğu 50 şüpheli gözaltında
Asgari ücrette yeni hazırlık! Hükümet harekete geçti

Asgari ücrette tarihi değişiklik! Hükümet resmen düğmeye bastı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Altın yatırımcısı için tehlike çanları çalıyor! Kritik uyarı geldi

Altın yatırımcısı şokta! Kritik uyarı geldi
Cucurella'nın çöp poşetinin içinde taşıdığı şeyi görenler hayrete düştü

Çöp poşetinin içinde taşıdığı şeyi görenler hayrete düştü
Oğuzhan Uğur'un ifadesi başladı: Aylık gelirini açıkladı... Bakın ne kadar kazanıyormuş

Oğuzhan Uğur aylık gelirini açıkladı: Bakın ne kadar kazanıyormuş
Merkez Bankası anketi yayımlandı! Dolar ve enflasyon beklentisi yükseldi

Piyasaların gözü bu anketteydi! Dolar ve enflasyon tahminleri değişti
Kupayı kaybeden Arjantinliler polise savaş açtı

Öfkeli holiganlar polise savaş açtı! Çok sayıda gözaltı ve yaralı var
43 yıl sonra öğrendiği gerçekle 1 milyar TL'lik servete ortak oldu

43 yıl sonra öğrendiği gerçekle 1 milyar TL'lik servete ortak oldu
Salah'ın menajerinin tavrı sonrası Beşiktaş'tan flaş karar

Menajerinin paragöz tavrı sonrası Beşiktaş'tan Salah için flaş karar