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Yalova'da yaban mersininde iyi tarım uygulamaları denetleniyor

Yalova'da yaban mersininde iyi tarım uygulamaları denetleniyor
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Tarım ve Orman Bakanlığının İyi Tarım Uygulamaları kapsamında Yalova'da yürütülen projede, hasat olgunluğuna ulaşan yaban mersini bahçelerinde sertifikasyon denetimleri yapıldı. 13 üreticinin yer aldığı proje, 260 dekarlık alanda çevreye duyarlı ve sürdürülebilir üretimi hedefliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığının İyi Tarım Uygulamaları kapsamında 2026 yılında hayata geçirilen " Yalova'da Yaban Mersininde İyi Tarım Uygulamalarının Yaygınlaştırılması Projesi" çerçevesinde saha kontrolleri devam ediyor.

Proje kapsamında hasat olgunluğuna ulaşan yaban mersini bahçelerinde, kontrol ve sertifikasyon kuruluşu tarafından İl Tarım ve Orman Müdürlüğü İyi Tarım Birimi eşliğinde sertifikasyona esas denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerde ürünlerden numuneler alınarak gerekli incelemeler başlatıldı.

Altınova ilçesine bağlı Sermayecik köyünde üretim yapan 13 üreticinin yer aldığı proje, yaklaşık 260 dekarlık alanda uygulanıyor. Projeyle yaban mersini üretiminde çevreye duyarlı, izlenebilir ve sürdürülebilir üretim yöntemlerinin yaygınlaştırılması hedefleniyor. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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