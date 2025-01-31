Ekrem İmamoğlu'ndan ifade sonrası ilk sözler

İmamoğlu'ndan ifade sonrası ilk sözler
İmamoğlu'nun mikrofonu verdiği Yavaş'ın sözleri alandakileri coşturdu: Orayı kapatalım

İmamoğlu'ndan mikrofonu alan Yavaş'ın sözleri alandakileri coşturdu
CHP'li vekilin kötü oyunculuğu: Kameraları görünce biber gazı yemiş gibi öksürmeye başladı

CHP'li vekil, kötü oyunculuğuyla sosyal medyanın diline düştü
78 kişinin öldüğü otelin sahibi, 3'üncü otelini yapıyormuş

"Cani Halit" 3. otelini yaptırıyor! Asılan pankart ise ders gibi

Yalova'da Su Fiyatlarına Denetim Başlatıldı

Yalova'da Su Fiyatlarına Denetim Başlatıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yalova'da su kesintileri sonrası artış gösteren su fiyatlarının haksız şekilde yükselmesini önlemek amacıyla denetimler gerçekleştiriliyor. Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, su fiyatlarını kontrol ederek mevzuata aykırı fiyat artışlarına karşı idari yaptırım uygulayacak.

Yalova'da su kesintileri ve şebeke suyunun içme suyu olarak kullanılmaması uyarıları sonrasında su fiyatlarında haksız artışların önlenmesi amacıyla denetimler gerçekleştiriliyor.

29 Ocak 2025'te akşam saatlerinde Kurtköy Kurtdere Derivasyonunda suda köpüklenme tespit edilmiş, sonrasında ise kentte yaklaşık 1 gün süresince su kesintisi yaşanmıştı. Tedbiren de vatandaşlara şebeke suyunu sadece temizlik ve hijyen amaçlı kullanmaları istenmişti. Bu nedenle artan su talebine bağlı olarak su fiyatlarında haksız artışların önlenmesi amacıyla Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri denetim çalışmalarını yoğunlaştırdı. Denetimler çerçevesinde ilgili firmaların satış yerlerine gidilerek mevcut fiyat tespiti yapılıyor. Denetime konu ürünlerin son 3 ila 6 aylık döneme ait alış ve satış fiyatlarını gösteren belgeler talep ediliyor. Yapılan incelemelerde girdi maliyetleriyle açıklanamayan fiyat artışlarının tespit edilmesi halinde ilgili belgeler Ticaret Bakanlığı'na iletiliyor.

Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren "Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu" tarafından gerçekleştirilen değerlendirmeler sonucunda mevzuata aykırı fiyat artışı yaptığı belirlenen firmalara idari yaptırım uygulanıyor. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
img

Akşama kadar kayıt yaptırmayana 28 bin lira ceza!
img

Ailesini katleden 17 yaşındaki çocukla ilgili isyan ettiren detay
img

İstanbul'a geliyor! İşte maaşı ve sözleşme detayları
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arap Süleyman'ın 6 milyar dolarlık mirası Antalya'yı karıştırdı

Arap Süleyman'ın mirası bir ilimizi fena karıştırdı
Özlem Zengin'in kura törenindeki tutumu AK Partili ismi de rahatsız etti

Kura törenine gölge düşüren sözleri AK Partili ismi de rahatsız etti
Arif Güran'ı konuk alan Esra Ezmeci'nin şivesi kayınca olanlar oldu

Arif Güran'ı konuk alan Esra Ezmeci'nin şivesi kayınca olanlar oldu
Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'ne bugün kayıt yaptırmayanlara 28 bin lira ceza geliyor

Akşama kadar kayıt yaptırmayana 28 bin lira ceza!
Ailesinden 4 kişiyi katleden 17 yaşındaki çocuk uyuşturucu bağımlısıymış

Ailesini katleden 17 yaşındaki çocukla ilgili isyan ettiren detay
Akasya Asıltürkmen'den gündem olan evlilik yorumu: Bir erkekle sürekli aynı yatağa girmek...

"Bir erkekle sürekli aynı yatağa girmek..."

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.