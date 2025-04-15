Yağmur Yağarken Kaçak Elektrikle Sulama Devam Ediyor

Kaçak elektrikle sulama yağmur yağarken devam etti

Tarımsal sulamada elektrik tüketimi 3 kat arttı

DİYARBAKIR - Dicle Elektrik tarafından dağıtım hizmeti verilen Şanlıurfa ve Mardin'de elektrik tüketimi geçen yıla göre 3 kat, Diyarbakır'da ise 2 kat arttı. Artışın nedenlerinin başında ise bölgede yoğun yağışların devam etmesine rağmen bazı tarımsal sulama abonelerinin, yer altından elektrik gücüyle su çekerek sulama yapması geldiğin bildirildi.

Kayıpsız, kesintisiz, kaliteli enerji dağıtımı hedefiyle çalışmalarını sürdüren Dicle Elektrik, dağıtım hizmeti sunduğu Güneydoğu Anadolu illerinde elektrik tüketiminde yaşanan dikkat çekici artışla ilgili kamuoyunu bilgilendirdi. Yoğun yağışların yaşandığı bu dönemde, bazı tarımsal sulama abonelerinin yer altından elektrik gücüyle su çekmeye devam etmesinin, tüketimi rekor seviyelere taşıdığı bildirildi. Şanlıurfa ve Mardin'de elektrik tüketiminin geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 3 kat artarken Diyarbakır'da bu artışın 2 kat olarak gerçekleştiğini duyuran şirket, yıllardır borcunu ödemeyen bazı abonelerin hala hiçbir masraftan kaçınmadan elektrikle sulama yapmasının enerji altyapısına zarar verdiğini ve adil bir hizmet sunumunu engellediğini belirtti.

Elektrik tüketimi yüzde 586 arttı

Dicle Elektrik'ten yapılan açıklamaya göre, 13-14 Nisan tarihlerinde Şanlıurfa ve Mardin'deki elektrik tüketimi geçen yıla göre yaklaşık 3 kat, Diyarbakır'da ise 2 kat artış gösterdi. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı kırsal Çomaklı Mahallesi'nde, 2024 yılında 2.1 milyon kWh olan tüketim, 2025'in aynı döneminde yüzde 586 artarak 14.9 milyon kWh'ye ulaştı. Siverek'in merkez kırsalında yüzde 561, Bakırsa Mahallesi'nde yüzde 549 ve Zümrütlü Mahallesi'nde ise yüzde 422 oranında tüketim artışı yaşandığı bildirildi. Bu bölgelerdeki kaçak elektrik kullanım oranı ise yüzde 95 seviyesine ulaştı. Bununla beraber şirket, hizmet verdiği bölgede büyük çoğunluğu Şanlıurfa ve Mardin'de olmak üzere tarımsal sulama abonelerinin elektrik faturası borçlarının toplam 50 milyar TL'yi aştığını duyurdu.

Kaçak tüketimin büyük kısmı tespit edilemiyor

2025 yılının ilk çeyreğinde yapılan ölçümler, Dicle Elektrik tarafından dağıtım hizmeti verilen tarımsal sulama alanlarında 12.8 milyon kWh'lik kaçak elektrik kullanımı olduğunu ortaya koydu. Buna karşın sahadaki zorluklar ve zaman zaman yaşanan saldırılar nedeniyle söz konusu kaçak tüketimin yalnızca yüzde 14'lük kısmı tespit edilip ceza tutanağına dönüştürülebildi. Yetkililer, bu durumun ciddi bir kamu zararı oluşturduğuna dikkat çekti.

"Yağmura rağmen sulama, enerji kaynaklarını tüketiyor"

Dicle Elektrik ekipleri tarafından sahada yapılan incelemelerde, özellikle Şanlıurfa ve Mardin'de yağan yağmura rağmen yeraltı sularıyla tarlalarda sulama yapılmasına ait görüntüler kayda alındı. Son olarak Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Karacadağ bölgesinde, buğday tarlalarının yağışlara aldırış edilmeden elektrikle çekilen suyla sulandığı tespit edildi. Aynı şekilde geçtiğimiz haftalarda Mardin'in Artuklu ilçesi kırsalında da benzer görüntüler kaydedilmişti.

Şebekeler işletilemez hale geliyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun regülasyonları çerçevesinde hizmet vermeyi sürdüren Dicle Elektrik'ten yapılan açıklamada, hizmet bölgesinde özelleşme sürecinin başladığı 2013 yılından bu yana yaklaşık 62 milyar TL tutarında yatırım gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, bazı tarımsal sulama abonelerinin sorumluluklarını yerine getirmemesinin, yapılan yatırımları sekteye uğrattığı ve enerji arz güvenliğini riske attığı vurgulandı. Kaçak tüketim ile ödenmeyen borçlara rağmen artan elektrik kullanımının şebekelerde ciddi zararlara yol açtığına dikkat çekilirken bu yoğun ve bilinçsiz kullanımın enerji hatlarında geri dönüşü olmayan hasarlara neden olduğu, bazı bölgelerde ise şebekelerin işletilemez hale geldiği ifade edildi.