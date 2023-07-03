Uşak'ta geçtiğimiz dönemde etkili olan şiddetli yağış ve ardından yaşanan sel baskınlarının pazardaki fiyatları etkilediği belirtildi. Birçok ürün çürüyüp pazara gelmeden çöpe atılırken, bu durum ise pazarda fiyat etiketlerinin artmasına neden oldu.

Yağış ve sel baskınları pazar fiyatlarını etkiledi

UŞAK - Uşak'ta geçtiğimiz dönemde etkili olan şiddetli yağış ve ardından yaşanan sel baskınlarının pazardaki fiyatları etkilediği belirtildi. Birçok ürün çürüyüp pazara gelmeden çöpe atılırken, bu durum ise pazarda fiyat etiketlerinin artmasına neden oldu.

Geçtiğimiz günlerde yurt genelinde yağan yağmurlardan Uşak'ta fazlasıyla etkilendi. Meydana gelen yağışlarda zaman zaman bazı bölgelerde seller oluşurken bazı bölgelerde ise çeşitli olumsuzluklar yaşandı. Kent genelinde yağmur ve sellerin olumsuzlukları giderilirken semt pazarlarında yağışlardan kaynaklı fiyat etiketindeki yükseliş sürüyor. Yağışlardan sonrasında kaliteli üretimi azalan ürünlerden domates 15-20 TL, kabak 20 TL, karpuzun kilosu 7-8 TL, Kavun 4-5 TL, dolmalık biber ise pazarda 20 TL fiyatlarında alıcı buldu.

Fiyatların hava şartlarından etkilendiğini savunan Ahmet Acar, yağışlardan kaynaklı meyve ve sebze rekoltesinde düşüş olmasının normal olduğunu söyledi. Acar, "Yağış yağdıkça bu meyve zaten olmaz. Az olur, az olduğu için de kıymete biniyor bu sefer Buna yapacak bir şeyimiz yok. Katlanıyoruz, şükrediyoruz" dedi.

Pazarcı esnafı İsmail Atar da şiddetli yağışları sonrasında ürünün azaldığını ve pahalılığın olduğunu söyledi. Fiyat artışında pazarcı esnafının yapabilecek bir şeyi olmadığını kaydeden Atar, hallerde yağışlardan kaynaklı verim düşmesinden dolayı fiyatların hep yükseliş gösterdiğini ifade etti.

Kavun ve karpuzun sıcak hava meyvesi olduğuna dikkat çeken Bünyamin Doğan ise, kavun karpuz havası olmaması nedeniyle vatandaşın ürüne talep göstermediğini, bu yüzden kendilerinin çok etkilendiğini belirtti.