Yağcık Köyü Pekmez Evi Ziyaretiyle Yerel Üretim Destekleniyor

Emet İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından, "Yağcık Köyü Pekmez Evi ve Bağcılık" projesi kapsamında Yağcık Köyü Pekmez Evi'ne ziyaret gerçekleştirildi.

Yağcık Köyü'nde geleneksel yöntemlerle üretim yapan yöresel ve organik pekmez üretim evini ziyaret eden Emet İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince pekmez üretim süreci yerinde incelendi. Üreticilerle bilgi alışverişinde bulunuldu. Hijyen, kalite ve sürdürülebilir üretim konularında bilgilendirme yapıldı. Ayrıca yapılacak olan Pekmez Evi ve Bağcılığı Geliştirme projesinin süreçleri anlatıldı.

İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileri, hedeflerinin yerel üretimi desteklemek, sağlıklı ve doğal ürünlerin gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak olduğunu ifade ettiler. - KÜTAHYA