Haberler

Yağcık Köyü Pekmez Evi Ziyaretiyle Yerel Üretim Destekleniyor

Yağcık Köyü Pekmez Evi Ziyaretiyle Yerel Üretim Destekleniyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Emet İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, 'Yağcık Köyü Pekmez Evi ve Bağcılık' projesi kapsamında pekmez üretim sürecini yerinde inceledi ve üreticilere hijyen, kalite ve sürdürülebilir üretim konularında eğitim verdi.

Emet İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından, "Yağcık Köyü Pekmez Evi ve Bağcılık" projesi kapsamında Yağcık Köyü Pekmez Evi'ne ziyaret gerçekleştirildi.

Yağcık Köyü'nde geleneksel yöntemlerle üretim yapan yöresel ve organik pekmez üretim evini ziyaret eden Emet İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince pekmez üretim süreci yerinde incelendi. Üreticilerle bilgi alışverişinde bulunuldu. Hijyen, kalite ve sürdürülebilir üretim konularında bilgilendirme yapıldı. Ayrıca yapılacak olan Pekmez Evi ve Bağcılığı Geliştirme projesinin süreçleri anlatıldı.

İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileri, hedeflerinin yerel üretimi desteklemek, sağlıklı ve doğal ürünlerin gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak olduğunu ifade ettiler. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Sadettin Saran ve Cem Gölbaşı arasında dikkat çeken diyalog

Saran ve Cem Gölbaşı arasında bomba diyalog
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin Türkiye-Rusya-Çin İttifakı teklifine tek cümlelik yanıt

Erdoğan'dan Bahçeli'nin "TRÇ ittifakı" önerisine tek cümlelik yanıt
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.