Yağcık Köyü'nde Eski Usul Üzüm Pekmezi Geleneği Devam Ediyor

Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Yağcık köyünde eski usulle üzüm pekmezi yapımı geleneğinin bu yılda devam etti.

Köy Muhtarı Süleyman Öztürk, pekmez üretim evinde asırlardan beri devam eden eski usulle üzüm pekmezi yapımı geleneğini devam ettirdiklerini söyledi.

Daha eski zamanlarda pekmez yapımından önce ağda tatlısı yapıldığını kaydeden Muhtar Öztürk, "Zamanla köyde ağda yapımının yerini üzüm bağlarının da çoğalmasıyla halk pekmez yapımına yönelmiş. Bizde köylüler olarak asırlardan beri bu geleneği sürdürüyoruz. Bağ bozumu zamanı geldiğinde bağlardan topladığımız üzümleri makinede ezdikten sonra elde ettiğimiz üzüm şırasını süzüp, pekmeze tadını veren toprağı da içine karıştırıp kazanlara dolduruyoruz. Daha sonra kazandaki şıraları pekmez üretim evinin içine yakılan ateşin üzerine koyarak kestirme işlemini gerçekleştiriyor, köpüren şırayı temiz kazanlara alıyoruz. Şıra 24 saat kazanlarda dinlendikten sonra posası dibine çöküyor. Süzdüğümüz şıraları kaynatmaya alıyoruz. 4 saat kadar kaynatılan şıra halindeki üzüm suları pekmez kıvamına geldiğinde ateşten alıp soğutma havuzlarında karıştırıp yapışmasını ve kesilmesini önlüyoruz. Elde ettiğimiz üzüm pekmezini kışın tüketmek üzere kavanozlara dolduruyoruz. Artan pekmezi de satıyoruz. Köyümüzün pekmez üretim evine üzüm sıkma makinesini kazandırdıkları için Emet Kaymakamımız Mehmet Alperen Başkapan'a çok teşekkür ediyorum" dedi.

Yağcık köyünde eski dönemlerde hemen hemen bütün ailelerin üzüm bağı olduğunu söyleyen pekmez üreticilerinden Çetin Çelik, " Bizlerin dedeleri, onların babaları o dönemlerde pekmez yapmışlar. O zamanlar satma söz konusu olmadığı için ilk etapta kendi tüketecekleri pekmezi üretmişler. Bahsettiğimiz yıllar ülkenin ekonomik olarak sıkıntıda olduğu yıllar. O dönem bağcılık ve pekmez çok değerliymiş. Benim için pekmez yapımı ekonomik beklentiden ziyade bir hobi. Dedelerimizin yetiştirdiği üzüm bağlarının devam etmesi düşüncesiyle pekmez yapımını sürdürüyoruz" diye konuştu. - KÜTAHYA