Yabancılar Borsa İstanbul'da dev alımlar gerçekleştiriyor

Yabancı yatırımcılar son yıllarda Türkiye hisse senedi piyasasında net satıcı. 2024 yılı da yabancının hisseden çıkışıyla geride kaldı. Yeni yılın dördüncü haftasında 345.4 milyon dolarlık net alımıyla 5 Nisan 2024 naftasından bu yana hisseye en güçlü girişini gerçekleştirdi. İlk dört hafta itibariyle yabancı yatırımcının hissedeki net pozisyonu da 108.4 milyon dolar olarak hesaplandı.

SON 42 HAFTANIN ZİRVESİ

Merkez Bankası haftalık menkul kıymet verilerine göre yabancı yatırımcı 24 Ocak ile biten haftada hisse senedinde net 345.4 milyon dolar, devlet iç borçlanma senetlerinde ise 382.9 milyon dolar net alım gerçekleştirdi. Tahvilde güçlü girişini yılın ilk dört haftasında aralıksız sürdüren yabancı yatırımcı bu süreçte tahvile 2.3 milyar dolarlık giriş yapmış oldu.