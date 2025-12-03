Haberler

Erzurum'da yaban keçisini yasa dışı avlayan iki kişiye 970 bin 827 lira ceza kesildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum'un Kemah ilçesinde yaban keçisini yasa dışı avlayan iki kişiye 970 bin 827 lira ceza kesildi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıklamasına göre, kaçak avcılıkla mücadelenin sürdüğü belirtildi.

Erzurum'un Kemah ilçesinde yaban keçisini yasa dışı avlayan iki kişiye 970 bin 827 lira ceza kesildiği bildirildi.

Tarım Ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, yasa dışı avcılıkla mücadelenin devam ettiği belirtildi.

Ekiplerin, Erzincan'ın Kemah ilçesi Yahşiler köyü yakınlarında kolluk kuvvetleriyle birlikte yaptığı denetimlerde şüpheli bir aracın durdurulduğu aktarılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"İki kişinin bulunduğu araçta yapılan aramada, vurulmuş bir yaban keçisi ve ikisi yivli olmak üzere üç tüfek ele geçirildi. Silahlara el konulurken, şahıslara ilgili kanunlar kapsamında 970 bin 827 lira idari para cezası ve tazminat uygulandı. Doğayı ve yaban hayatını korumak için denetimlerimiz kararlılıkla devam ediyor."

Kaynak: AA / Hülya Ömür Uylaş - Ekonomi
Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de korkutan deprem! Çok sayıda ilde hissedildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uşak'ta kanalizasyonda bulunan ceninin kime ait olduğunu polis çözdü

Kanalizasyondan çıkan ceninin annesi akılalmaz yöntemle tespit edilmiş
Afganistan'da 13 yaşındaki çocuk, ailesinin katilini binlerce kişinin önünde infaz etti

13 yaşındaki çocuk, ailesinin katilini binlerce kişinin önünde öldürdü
İstanbul için sağanak yağış uyarısı! Tarih belli oldu

O tarihe plan yaptıysanız iptal edin, kuvvetli geliyor
Değeri tam 1 milyon 200 bin lira! Tiny house hırsızlığında karar verildi

Tiny house hırsızlığının bedeli ağır oldu
Uşak'ta kanalizasyonda bulunan ceninin kime ait olduğunu polis çözdü

Kanalizasyondan çıkan ceninin annesi akılalmaz yöntemle tespit edilmiş
Trabzonspor, Baniya'nın ameliyat edileceğini açıkladı

Kulüp açıkladı: Sakatlığı var, ameliyat edilmek zorunda
Juventus'un Süper Lig'den istediği yıldız ortaya çıktı

Juventus'un Süper Lig'den istediği yıldız ortaya çıktı
İlkokulda dehşet! 11 kişi 1 kız öğrenciyi feci şekilde darbetti

İlkokulda dehşet! 11 kişi 1 kız öğrenciyi feci şekilde darbetti
Fenerbahçe Opet şampiyonluk kupasını kaldırdı

Başkanlığı dönemindeki 3 ayda kazandığı kupa sayısı bakın kaç
Göztepe'den Türkiye Kupası'na erken veda! 2. Lig ekibine elendiler

Süper Lig devi, kupada 2. Lig ekibine elendi
Trabzonspor, Vanspor karşısında hata yapmadı

Vanspor direnemedi! Trabzon, seyircisi önünde turu atladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'yi hedef alan Mesud Barzani'ye sert sözler

Erdoğan'dan Bahçeli'yi hedef alan Mesud Barzani'ye sert sözler
Dünyanın en pahalısı! 27 katlı bu yapı plaza değil, bir kişinin evi

Dünyanın en pahalısı! 27 katlı bu yapı plaza değil, bir kişinin evi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.