Xiaomi robot süpürgelerde "Okula Dönüş Kampanyası" fırsatları

Xiaomi, 31 Ağustos'a kadar sürecek "Okula Dönüş Kampanyası" kapsamında robot süpürge ürün grubunda fiyat avantajları sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kampanyayla kullanıcılar, yapay zeka destekli temizlik teknolojilerini avantajlı fiyatlarla deneyimleme fırsatı yakalayacak.

Kampanya kapsamında sunulan modellerden Xiaomi Robot Vacuum H50, otomatik paspas yıkama ve uzun süreli toz toplama özelliklerine sahip çok işlevli istasyonu, 10 bin Pa güçlü emiş performansı ve dolaşma önleyici çift fırça sistemiyle dikkati çekiyor.

LDS lazer navigasyonu ve Xiaomi Home uygulaması üzerinden akıllı kontrol imkanı sunan model, kampanya boyunca 32 bin 999 lira yerine 29 bin 999 lira fiyatla satışa sunulacak.

Xiaomi Robot Vacuum H50 Pro da 15 bin Pa emiş gücü, otomatik paspas yıkama ve kurutma özellikli istasyonu, çift robotik kol sistemiyle etkili köşe temizliği ve akıllı halı tanıma teknolojisiyle öne çıkıyor. Model, kampanya kapsamında 36 bin 999 lira yerine 32 bin 999 lira fiyatla kullanıcılarla buluşuyor.

Amiral gemisi robot süpürge serisinin üyelerinden Xiaomi Robot Vacuum 5, 20 bin Pa güçlü emiş performansı, bakım gerektirmeyen kendi kendini temizleyen baz istasyonu, "dToF" akıllı geri çekilebilir radar sistemi ve uzatılabilir paspas ile yan fırça tasarımı sayesinde kapsamlı bir temizlik deneyimi sağlıyor. Kampanya süresince ürün 39 bin 999 lira yerine 38 bin 999 lira fiyatla alınabiliyor.

Serinin en üst modeli olan Xiaomi Robot Vacuum 5 Pro ise yapay zeka destekli engelden kaçınma sistemi, gerçek zamanlı ev görüntüsü sağlayan ön HD kamerası, 20 bin Pa emiş gücü, akıllı navigasyon teknolojileri ve kendi kendini temizleyen baz istasyonuyla ev temizliğini tamamen otomatik hale getiriyor. Kampanya kapsamında model 49 bin 999 lira yerine 44 bin 999 lira fiyatla satışa sunuluyor.

Okula dönüş dönemine özel kampanya, Hepsiburada ve Trendyol'da geçerli olacak.

Kaynak: AA