Sosyal medya platformu X'e erişim sorunu yaşanıyor

Güncelleme:
ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformuna dünya genelinde erişim sorunları yaşandığı bildiriliyor. Kullanıcılar, TSİ 16.00 itibarıyla erişim sorunu ile karşılaştıklarını belirtiyor.

Hizmet kesintilerini takip eden Downdetector sitesinin verilerine göre, TSİ 16.00 itibarıyla X'e erişim sorunu yaşanmaya başladı.

Sosyal medya platformu kullanıcıları, söz konusu platforma erişim sağlanamadığı yönünde şikayetlerini dile getiriyor.

Kullanıcı şikayetlerinden, X'e erişim sorununun birçok ülkede yaşandığı görülüyor.

Kaynak: AA / Nuran Erkul Kaya - Ekonomi
