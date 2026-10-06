WTTC 26. Küresel Zirvesi, 7-9 Ekim'de Malta'da turizmin geleceğini ele alacak

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Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi'nin (WTTC) 26. Küresel Zirvesi, Malta'da gerçekleştirilecek.

WTTC'den yapılan açıklamaya göre, "Geleceği Yeniden Şekillendir - (FUTU[RE]SET)" temasıyla 7-9 Ekim tarihlerinde Malta'nın başkenti Valletta'da düzenlenecek zirvede, seyahat ve turizm sektörünün geleceğini şekillendirecek başlıklar ele alınacak.

Program kapsamında, yapay zeka, yatırımlar, bağlantısallık, sürdürülebilirlik, iş gücünün geliştirilmesi ve destinasyon yönetimi gibi konuların yanı sıra sektörün geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunulacak.

Zirve, eski devlet başkanları, bakanlar ve üst düzey yöneticilerin yanı sıra dünyanın farklı bölgelerinden seyahat ve turizm sektörünün önde gelen temsilcilerinin aralarında bulunduğu 100'ün üzerinde konuşmacıyı ağırlayacak.

Zirveye, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yanı sıra eski Kanada Başbakanı Justin Trudeau, İspanya'nın eski Başbakanı Jose Maria Aznar ve dünyanın farklı ülkelerinden üst düzey hükümet temsilcilerinin de katılımı bekleniyor.

Sektörün önde gelen şirketlerinin üst düzey yöneticilerinin de konuşma yapacağı zirvede, Hilton, IHG Hotels & Resorts, MSC Group, Trip.com Group, Four Seasons, Marriott International ve Accor'un yöneticileri de katılımcılar arasında bulunuyor.

Kaynak: AA