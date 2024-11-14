WORLDEF DUBAI: E-Ticaretin Geleceği İçin Büyük Buluşma

Uluslararası e-ticaret platformu WORLDEF, dünya genelindeki sektör temsilcilerini 4-5 Aralık'ta Dubai'de düzenlenecek fuarda bir araya getirecek.

WORLDEF'ten yapılan açıklamaya göre, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dış Ticaret Bakanı Thani bin Ahmed Al Zeyoudi'nin açılış konuşmasını yapacağı etkinliğin, dijital ekonominin hızlı büyüdüğü Körfez ülkelerindeki e-ticaret dönüşümüne katkı sunması bekleniyor.

"WORLDEF DUBAI" adıyla gerçekleştirilecek fuar, Dubai'nin e-ticaret odaklı ilk serbest bölgesi Dubai CommerCity (DCC) yerleşkesinde düzenlenecek. Etkinliğe 40'tan fazla ülkeden 5 binden fazla ziyaretçinin katılması bekleniyor. 120'den fazla perakende markasının stant açacağı fuarda binden fazla e-ticaret pazar yeri satıcısı yer alacak.

Türkiye merkezli sınır ötesi e-ticaret platformu BiggBrands'in Üst Yöneticisi (CEO) Enis Karslıoğlu'nun öncülüğünde 35 Türk markasının bulunacağı "Türkiye pavilyonu" da etkinlikte yer alacak.

Fuara, Tacikistan Başbakan Yardımcısı Murodali Alimardon ve Tacikistan Sanayi Bakanı Sherali Kabir'in yanı sıra iş dünyasından önde gelen isimlerin katılması bekleniyor.

Fuarın konuşmacıları arasında Tradeling CEO'su Alastair Croker, Meta Orta Doğu ve Afrika Ekosistem Geliştirme Müdürü Muhannad Hasan, eBay Pazar Deneyimi Lideri Sharanya Rao, Amazon Ads Türkiye, Mısır ve Güney Afrika Genel Müdürü Yasmina Hassan, AmazonSellers Topluluğu CEO'su Krystel Abi-Assi, Jumia CEO'su Francis Dufay, Joom CEO'su Marina Khanayeva, ShopiVerse CEO'su Orxan Isayev, Vinculum Group CEO'su Venkat Nott, WorldFirst CEO'su Clara Shi, Alpha Global CEO'su Seif El Hakim, Roland Berger Orta Doğu Genel Müdürü Tobias Schoenberg gibi isimler de yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen WORLDEF CEO'su Ömer Nart, etkinliğin "dünyanın en büyük e-ticaret fuarı" olarak konumlandırıldığını ifade ederek, e-ticaretin geleneksel ticaretteki etkisinin giderek artırdığına dikkati çekti.

Dubai'nin dijital ekonomideki konumuna işaret eden Nart, "Global vizyonu olan markalar bu bölgeye odaklanıyor. Bölgenin en hızlı büyüyen dijital ekonomisi Dubai, teknolojiye ve online alışverişe yatkın genç müşteri kitlesi, bürokratik kolaylıklar ve ülkeler arası ekonomik ve politik iş birlikleri sayesinde şirketler için birçok avantaj sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Nart, e-ticaretin hızla büyüdüğü Körfez bölgesinde 2026'da e-ticaret hacminin 57 milyar doları aşmasının beklendiğini kaydederek, "Araştırmalar, BAE'de çevrim içi alışveriş yapanların sayısının son beş yılda iki katına çıktığını gösteriyor. Teknolojiye hakim tüketici tabanı, gelişmiş e-ticaret altyapısı ve e-ticaret ruhuyla Dubai, dijital ekonomide gelişmek isteyen işletmeler için dinamik bir ortam sunuyor." ifadelerini kullandı.

Nart, etkinlikte yapay zekadan perakende teknolojilerine ve otomasyona kadar e-ticaret ile bağlantılı birçok konu tartışılacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"E-ticaret ile bağı olan markalar işbirlikleri geliştirecek. Üst düzey konuşmacılar, sektörün öncüleri ve e-ticaret uzmanı isimler ilham veren tecrübelerini paylaşacak. WORLDEF, referans alınacak fuar konsepti ile e-ticaret ekosistemi için sağlam bir temel oluşturuyor. Küresel e-ticaret paydaşlarının, ekosistemin mevcut ve gelecekteki sorunları ile ilgili tartışmalara katılmaları için platform görevi görüyor. Bu çerçevede, WORLDEF DUBAI'de, Körfez e-ticaret pazarındaki dönüşümün bir parçası olmak isteyen markalara büyük bir fırsat sunuyoruz."

Türkiye pavilyonu e-ticaret markalarına büyük fırsatlar sunacak

WORLDEF DUBAI, sınır ötesi e-ticaretle Körfez pazarına açılmak isteyen Türk markaları için de önemli bir platform oluşturacak. Türkiye pavilyonunda yer alan markalar, fuarda e-ticaret profesyonelleri ile etkileşime geçme, küresel pazarlara erişim sağlama ve yeni işbirlikleri kurma imkanına sahip olacak.

Etkinlikte, e-ticaret sağlayıcıları, lojistik ve yerine getirme hizmetleri sunan firmalar, yatırımcılar ve e-ticaret girişimcileri de geniş bir katılımcı kitlesi olarak yer alacak.