Weber Shandwick Türkiye'deki 10. yılını kutladı

Weber Shandwick Türkiye CEO'su Seda Yalçın Ulusoy ve ajans çalışanlarının ev sahipliğinde gerçekleşen partiye Weber Shandwick MENAT CEO'su Ziad Hasbani,şirketin iş ortakları, iş dünyasından yöneticiler, medya ve sektör çalışanları katıldı.

Yapay zekaya hazırlatılan videoyla başlayan partide, son 10 yılda gelişen ve değişen teknolojilere ve iletişim ortamına adaptasyon vizyonuyla farklı sektörlerin en büyüklerine hizmet verdiklerini belirten Weber Shandwick Türkiye CEO'su Seda Yalçın Ulusoy, farklı yetkinlik ve uzmanlığa sahip ekip arkadaşlarıyla beraber büyüdüklerinin altını çizdi: "Dünyanın lider pazarlama gruplarından Interpublic Group of Companies (IPG) nin bir şirketi olarak New York'ta kurulan Weber Shandwick'in yaklaşık 100 senelik bir geçmişi var. Global ağımızın gücü ve tecrübesi ışığında Türkiye'de son 10 yılda çok önemli başarılara imza attık. Bugün e-ticaretten bankacılığa, ilaçtan FMCG ve teknoloji sektörüne birçok farklı sektörde, alanlarında lider global ve Türk şirketlerine iletişim danışmanlığı veriyoruz. Medya ilişkileri, içerik yönetimi, pazarlama iletişimi, kriz iletişimi, KSS, kamu ve paydaş ilişkileri, hükümetle ilişkiler ve sürdürülebilirlik stratejisi ve uygulamaları gibi alanlarda müşterilerimize özel çözümler üretiyoruz. Tüm iş ortaklarımız ve gazeteci dostlarımıza bu 10 senede bize verdikleri destek ve gösterdikleri iş birliği için minnettarız. Ekibimizin her üyesine tüm emekleri için tek tek teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız!"

Geceye katılmak için Dubai'den gelen Weber Shandwick MENAT CEO'su Ziad Hasbani, Weber Shandwick dünya sıralamasında Türkiye ofisinin büyüme oranı, çalışan memnuniyeti, uzun soluklu müşteri ilişkileri ve aldığı ödüllerle kendilerini en çok gururlandıran ofislerden biri olduğunu söyledi ve şöyle devam etti: Global müşterilerimizin talebine yanıt vermek için 10 yıl önce Türkiye pazarına girdik. Pazara girmeden önce bu ülkenin renklerinin ve büyük potansiyelinin çok da farkında değildik. Ancak 84 milyonluk nüfusuyla Türkiye beklenmedik deneyimler sunuyor. Avrupa ve Ortadoğu kültürü ile iletişim dilinin harmanlanması, sosyal medyadaki hızı ve genç nüfusu ile sektörümüzde büyük fırsatlar ve güçlü bir heyecan barındıran bir ülke ile karşılaştık. İstanbul ofisimizdeki tüm ekip üyelerimize, Türkiye'de başarılı bir operasyon oluşturmak için gösterdikleri yoğun çaba ve emekleri için teşekkür ediyor, önümüzdeki on yıllar için başarılar diliyorum."