Watsons Türkiye Sürdürülebilirlik ve Girişimcilik Zirvesi'ni Gerçekleştirdi

Watsons Türkiye, sürdürülebilirlik ve girişimcilik konularında kalıcı bir değer yaratmak amacıyla Watsons Sürdürülebilirlik ve Girişimcilik Zirvesi'ni gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Nivea, Unilever, P&G, L'Oreal ve Sensodyne sponsorluğunda Eskişehir Teknik Üniversitesi İki Eylül Kampüsü'nün ev sahipliği yaptığı iki gün süren etkinlik, gençleri profesyonellerle bir araya getirdi.

Sunuculuğunu Cansu Canan Özgen'in üstlendiği etkinlikte, akademisyenlerden sektör profesyonellerine, sivil toplum temsilcilerinden genç girişimcilere kadar birçok isim, paneller aracılığıyla sürdürülebilirlik ve girişimciliğin farklı boyutlarını ele aldı.

Bugünün yanı sıra geleceğin ihtiyaçlarını gözeterek gençleri ve girişimcileri cesaretlendirmek amacıyla kurulan platform, sürdürülebilirliği iş yapış biçiminin merkezine yerleştirerek topluma ve çevreye kalıcı katkılar sağlamayı hedefliyor.

Zirvenin açılışı, Watsons Türkiye Genel Müdürü Mete Yurddaş'ın moderatörlüğünü üstlendiği "CEO'ların Perspektifinden Sürdürülebilirlik ve Girişimcilik" paneliyle yapıldı.

P&G Türkiye, Kaskasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Oya Öngör, L'Oreal Türkiye Tüketici Ürünleri Genel Müdürü Özgür Karakaş ile Türk Henkel Yürütme Kurulu Başkanı ve Henkel Tüketici Markaları Genel Müdürü Güray Yıldız, aynı sahnede buluşarak markalarının sürdürülebilirlik yolculuklarından bahsetti.

Doğa aktivisti Güven İslamoğlu, Deloitte Türkiye Teknoloji ve Dönüşüm Hizmetleri Lideri Hakan Göl, Future Bright Group Kurucu Ortağı Akan Abdula, sosyal girişimci Itır Erhart, NielsenIQ EEMEA Perakende Hizmetleri E-Ticaret Direktörü Turan Konu, Iva Natura Kurucusu Levent Kahrıman ve Yapı Kredi Kurumsal İletişim Direktörü Arda Öztaşkın ise zirvede konuşmalar gerçekleştirdi.

Unilever Saç Kategori ve Cilt Bakım Direktörü Talat Yel ve Nivea Kişisel Bakım Pazarlama Müdürü Zeynep Usta İman ise markalarının sürdürülebilirlik konusundaki hikayelerini etkinlikte paylaştı.

Sivil toplum kuruluşlarıyla yaptığı işbirlikleriyle öne çıkan Watsons Türkiye, Watsons İyilik Hareketi'ni bu kez TEMA Vakfı, Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV) ve Hayvanları Çaresizlik ve İlgisizlikten Koruma Derneği (HAÇİKO) ile sahneye taşıdı. Panelde, sivil toplum kuruluşları ve markaların güç birliğiyle daha yaşanabilir ve sürdürülebilir bir dünya yaratmanın mümkün olduğuna değinildi.

Sürdürülebilir Yaşam Okulu Kurucusu ve podcaster Aslı Dede, çevre mühendisi ve sosyal medya içerik üreticisi Cemre Sıla Atılğan Otar, Eskişehir Teknik Üniversitesi öğrencilerinden Şükran Tuğçe Uslu ve Batuhan Yılmaz da konuşmalarında bireysel yolculukların kolektif etkisine dikkati çekti.

Plastic Move Kurucusu Büşra Köksal ile Nivo Marka ve İletişim Müdürü Onur Bulakbaşı, yer aldıkları panelde girişimcilikte sürdürülebilir değer oluşturmanın mümkün olduğunu vurguladı.

Zirvenin ikinci gününde gerçekleşen "Watsons Türkiye'nin Kadın Liderleri ve Sürdürülebilirlik Yolculuğu" panelinde ise şirketin kadın yöneticileri, Watsons Türkiye Pazarlama ve Sürdürülebilirlik Grup Müdürü Betül Karahan moderatörlüğünde markanın sürdürülebilirlik vizyonunu anlattı.

Eğitim programı tamamlandı

Zirve öncesinde, Eskişehir Teknik Üniversitesi işbirliğiyle 5 haftalık sürdürülebilirlik ve girişimcilik temalı online eğitim programı da düzenlendi.

Eğitimi tamamlayan ve sınavını geçen 145 katılımcı, sertifika almaya hak kazandı. Bu katılımcılar arasından sertifikalarını fiziki olarak almak isteyenlere, zirvenin sonunda düzenlenen törenle belgeleri takdim edildi.

İkinci sürdürülebilirlik zirvesini gerçekleştiren Watsons Türkiye, bu etkinliği Türkiye'ye yaymayı hedefliyor. Zirve boyunca kullanılan tüm materyaller ileri dönüşüm sürecine dahil edilirken, Eskişehir'de oluşturulan 10 bin fidanlık "Watsons Hatıra Ormanı" ise markanın doğaya sunduğu katkılar arasında yer alıyor.

Gittiği yerlerde kalıcı bir iz bırakmayı önemseyen şirket, zirve anısına, Eskişehir Teknik Üniversitesi Fen Fakültesinde öğrencilerin verimli ve rahat şekilde çalışabilmesi için çalışma salonu yaptırdı.

Çalışma salonunun açılışını, Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan ve Watsons Türkiye Genel Müdürü Mete Yurddaş gerçekleştirdi.