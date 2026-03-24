Haberler

WAT Mobilite & Wat Motor'da üst düzey atama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Koç Topluluğu'na bağlı WAT Mobilite ve WAT Motor'un Genel Müdürlüğü görevine Gökhan Yıldız atandı. Daha önce Arçelik'te önemli görevlerde bulunan Yıldız, İstanbul Üniversitesi'nden mezun olup, Koç Üniversitesi'nde Executive MBA yaptı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, WAT Motor ve WAT Mobilite'de üst düzey görev değişikliği gerçekleşti.

Genel Müdür Alp Karahasanoğlu'nun Koç Topluluğu bünyesinde Arçelik AŞ'de Satın Alma, Tedarik Zinciri ve Dijitalden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilmesinin ardından, şirketlerin genel müdürlük görevini Gökhan Yıldız devraldı.

İstanbul Üniversitesi Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun olan Yıldız, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde İşletme yüksek lisansını tamamlamasının ardından, Koç Üniversitesi Executive MBA programından mezun oldu.

İngilizce ve Çince bilen Yıldız, Beko organizasyonlarında teknoloji, ürün geliştirme, satın alma ve tedarik zinciri alanlarında çeşitli liderlik görevleri üstlendi.

Yıldız, son olarak Arçelik-LG Klima Sanayi ve Ticaret AŞ'de Genel Müdür olarak şirketin büyüme ve operasyonel gelişim süreçlerine önemli katkılarda bulundu.

Kaynak: AA / Emine Aleyna Başoğlu
İşte İsrail'in kabusu olan o füze: Demir Kubbe'yi delip geçti

Netanyahu'nun kabusu! Demir Kubbe'yi delip İsrail'in kalbine saplandı
Emine Ülker Tarhan 12 yıl sonra CHP'ye döndü

CHP'de büyük sürpriz! 12 yıl sonra geri döndü, ilk cümlesi ses getirdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Futbolcu cinayetinden tutuklanan Aleyna Kalaycıoğlu'nun aylık geliri

Aylık gelirini açıkladı
Savaşta Putin'in uykularını kaçıran senaryo! Tarihi resti çektiler

Savaşta Putin'in uykularını kaçıran senaryo! Tarihi resti çektiler
3 dakika süren evlilik: Damadın tek kelimesi yetti, nikah biter bitmez boşandılar

Damadın tek kelimesi yetti, nikah biter bitmez boşandılar
Bahçeli'den parti grubunu ayağa kaldıran sözler: Asıl rejim değişikliği o ülkede olmalıdır

Parti grubunu ayağa kaldıran sözler! O ülkede rejim değişikliği istedi
Merkez bankalarından dikkat çeken altın hamlesi

Merkez bankalarından dikkat çeken altın hamlesi
Fener taraftarını delirten dedikodulara son noktayı koydular

Fener taraftarını delirten dedikodulara son noktayı koydular