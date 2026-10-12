VTSO'da seçim sonrası devir teslim yapıldı, Dursun Atak başkanlığı devraldı

Samsun Vezirköprü Ticaret ve Sanayi Odası'nda (VTSO) seçim sonuçlarının kesinleşmesinin ardından devir teslim töreni düzenlendi. Törende eski Başkan Abdulkadir Fişekçi, görevini yeni Başkan Dursun Atak'a devretti.

Görevi devralan Dursun Atak, seçim sürecine katkı sağlayan meclis üyelerine teşekkür ederek kazananın kişiler değil, Vezirköprü olduğunu söyledi. Atak, bugüne kadarki hizmetlerinden dolayı Fişekçi ve ekibine teşekkür ederek yeni dönemde de birlik ve beraberlik içinde ilçe için çalışacaklarını belirtti.

Abdulkadir Fişekçi ise yeni yönetimi tebrik ederek seçim sonucunun Vezirköprü iş dünyasına hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı