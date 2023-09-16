Volkswagen Grubu Ağustos Ayında Küresel Teslimatlarını Artırdı

Volkswagen Grubu, Ağustos ayında gerçekleştirdiği küresel teslimatların bir önceki yıla göre yüzde 5,7 oranında arttığını açıkladı. Avrupa pazarları ve Orta Doğu/Afrika bölgesindeki büyüme etkisiyle teslim edilen araç sayısı 740.100'e yükseldi.

Çin'in kuzeydoğusundaki Jilin eyaletinin merkezi Changchun'da düzenlenen 20. Changchun Uluslararası Otomobil Fuarı sırasında sergilenen bir Volkswagen ID.6 CROZZ, 20 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Yan Linyun/Xinhua)

Volkswagen Grubu kısa bir süre önce Çinli elektrikli araç startup'ı XPeng'in yüzde 4,99 hissesini satın alarak Çin'deki varlığını güçlendirdi. Bu arada, otomobil üreticisinin lüks markası Audi, Çinli ortak girişim ortağı SAIC ile işbirliğini daha da genişletti.

BERLİN, 16 Eylül (Xinhua) -- Almanya'nın en büyük otomobil üreticisi olan Volkswagen Grubu Cuma günü yaptığı açıklamada, gurubun Ağustos ayında gerçekleştirdiği küresel teslimatların bir önceki yıla göre yüzde 5,7 oranında arttığını belirtti.

Avrupa pazarları ve Orta Doğu/Afrika bölgesindeki önemli büyümenin etkisiyle Ağustos ayında teslim edilen araç sayısı 740.100'e yükseldi.

Volkswagen Grubu sözcüsü Cuma günü Xinhua'ya verdiği demeçte, karşılaştırma ayı olan Ağustos 2022'deki satışların "özellikle güçlü olduğunu çünkü uzun Kovid-19 karantinalarının ardından pazarın vergi indirimleriyle canlandığını" söyledi. Grup sözcüsü ayrıca şirketin Çin'e yaptığı teslimatların Ocak ve Ağustos ayları arasında "neredeyse sabit" kaldığının altını çizdi.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen Viyana Elektro Günleri sergisinde Volkswagen marka bir elektrikli otomobile bakan ziyaretçiler, 13 Eylül 2023. (Fotoğraf: He Canling/Xinhua)

Çin Binek Otomobil Birliği'nin verilerine göre, 2023 yılının ilk çeyreğinde Volkswagen Çin'deki pazar liderliğini yerel elektrikli araç (EV) üreticisi BYD'ye kaptırdı. BYD'nin satışları ilk üç ayda yıllık bazda yüzde 69 artış gösterdi.

Sözcü Xinhua'ya yaptığı açıklamada, Volkswagen'in "ekonomik olarak haklı görülebilecek bir seviyenin ötesinde" fiyat indirimleri yerine "marjların korunmasına" odaklandığını söyledi. Sözcü, "Karlılık, son derece rekabetçi bir pazar ortamında bile Volkswagen için yüksek bir öncelik olmaya devam ediyor" diye konuştu.

Çin'in kuzeydoğusundaki Jilin eyaletinin Changchun kentinde FAW-Volkswagen'in genel montaj hattında araç montajı yapan işçiler, 12 Haziran 2023. (Fotoğraf: Yan Linyun/Xinhua)

Volkswagen Grubu kısa bir süre önce Çinli elektrikli araç startup'ı XPeng'in yüzde 4,99 hissesini satın alarak Çin'deki varlığını güçlendirdi. Bu arada, otomobil üreticisinin lüks markası Audi, Çinli ortak girişim ortağı SAIC ile işbirliğini daha da genişletti.

Volkswagen Grubu Çin Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Ralf Brandstaetter Temmuz ayı sonunda yaptığı açıklamada, "Yereldeki ortaklıklar, Volkswagen Grubu'nun 'Çin için Çin'de' stratejisinde önemli bir yapı taşıdır" ifadelerini kullandı.