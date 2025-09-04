Vodafone Vakfı ve AÇEV, Deprem Bölgesinde 18 Bin Çocuğa Destek Oldu

Vodafone Vakfı ve Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) işbirliğiyle deprem bölgesinde kurulan Çocuk ve Aile Merkezleri, 2 yılda 18 binin üzerinde çocuk, ebeveyn ve genç kadının hayatına dokundu.

Vodafone Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, vakıf, deprem bölgesindeki çalışmalarını sürdürüyor.

Vakıf, AÇEV işbirliğiyle hayata geçirdiği Çocuk ve Aile Merkezleri, 2 yılda 18 binin üzerinde çocuk, ebeveyn ve genç kadına ulaştı.

Adıyaman'daki merkez Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne, Gaziantep'teki merkez de Nurdağı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne devredildi.

Hatay'daki konteyner kentte bulunan merkez ise Vodafone Vakfı ve AÇEV işbirliğinde faaliyetlerini sürdürmeye devam edecek.

Merkezlerde, depremden etkilenenlere yönelik eğitim programlarıyla, bölge halkının psikososyal yönden desteklenmesi, çocukların öğrenme kayıplarının telafi edilebilmesi, anne ve babaların ebeveynlik rollerinde güçlendirilmesi ve çocuklarının gelişim becerilerinin artırılması hedefleniyor.

Gaziantep'te çalışanlarla bir araya gelen Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, 6 Şubat depremlerinin ardından, AÇEV işbirliğiyle hızla sahaya koştuklarını belirtti.

Adıyaman, Hatay ve Gaziantep'te kurulan Çocuk ve Aile Merkezlerinin binlerce çocuğa ve kadına güvenli alanlar sağlayıp, ailelere yeniden ayağa kalkma gücünü verdiğini vurgulayan Süel, "Bu merkezlerde çocuklar ve ebeveynlerin yanı sıra kadınların ve kız çocuklarının da psikososyal yönden desteklenmesi ve güçlenmesi amacıyla pek çok çalışma hayata geçirildi. İki yılın ardından Adıyaman ve Gaziantep'teki merkezlerimizi bölgedeki ihtiyaçları göz önünde bulundurarak devrediyoruz." ifadelerini kullandı.

AÇEV Genel Müdürü Senem Başyurt, 6 Şubat depremleri sonrasında çocuklar, ebeveynler ve genç kadınların ihtiyaçlarını karşılamak için sahada olduklarını aktardı.

Vodafone Vakfı'nın destekleriyle Çocuk ve Aile Merkezlerini hayata geçirdiklerini aktaran Başyurt, şunları kaydetti:

"Etki araştırmamızın bulguları, çalışmalarımızın ve programlarımızın, çocuklar ve yetişkinler üzerindeki olumlu katkısını gösteriyor. Katılımcılar, psikolojik olarak belirgin bir iyileşme olduğunu ifade ediyor. Araştırma, merkezlerimizin, afet bölgesindeki tüm çocuklara ve ailelerine sunulacak hizmetler açısından bir model ve standart oluşturma konusunda yol gösterici olduğunu ortaya koyuyor. Ülkemizin en büyük afetlerinden birinin ardından bölgeye katkıda bulunmaktan mutluluk duyuyor, Adıyaman ve Gaziantep'teki merkezlerimizi devredip, Hatay'daki merkezimizde çalışmalara devam edeceğiz."