Vodafone Türkiye'den Siber Güvenlik Uyarısı

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu, siber suçların maliyetinin bu yıl 8 trilyon doları aşmasının beklendiğini ve Türkiye'de her 3 dakikada bir kötü maksatlı siber atak gerçekleştiğini bildirdi. Kestioğlu, işletmelere siber güvenlik altyapılarının oluşturulması ve geliştirilmesi konusunda proje bazlı çözümler sunduklarını belirtti.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu, siber suçların maliyetinin bu yıl 8 trilyon doları aşmasının beklendiğini belirterek, Türkiye'de her 3 dakikada bir kötü maksatlı siber atak gerçekleştiğini bildirdi.

Kestioğlu, Vodafone Business'ın Yeni Siber Güvenlik Operasyon Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında, işletmelerin dijital yolculuklarının her aşamasında yanlarında olduklarını söyledi.

En kritik konuların başında gelen siber güvenlik alanında şirketleri proaktif bir yaklaşımla yönlendirdiklerini dile getiren Kestioğlu, "500'den fazla metrik ile sistem takibi yapabildiğimiz Ankara'daki Siber Güvenlik Operasyon Merkezi'mizde, işletmelerdeki siber olayların izlemesini, raporlamasını ve şüpheli olaylara anında müdahale edilmesini 7/24 sağlamamızın yanı sıra işletmelere siber güvenlik altyapılarının oluşturulması ve geliştirilmesi konusunda proje bazlı çözümler sunuyoruz. Yeni Siber Güvenlik Operasyon Merkezi'miz ile siber güvenlik tarafında işletmelerimizin çok daha yoğun bir şekilde yanında yer alırken, önümüzdeki dönemde bu alandaki yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz." diye konuştu.

Faaliyetlerine mobil operatör olarak başladıklarını ancak son 5-6 yıldır bulut altyapısına ciddi yatırımlar yaptıklarını söyleyen Kestioğlu, "kullandığın kadar öde" modeliyle kurumların bilişim teknolojisi ihtiyaçlarını karşıladıklarını ifade etti.

Yapay zeka ve 5G, veri miktarını artırdı

Kestioğlu, yapay zeka ve 5G teknolojisinin kullanılmaya başlanmasıyla veri miktarının arttığına işaret ederek, web tabanlı uygulamaların bulut sistemini kullanmaya başlamasıyla etkileşimin arttığını ve güvenlik açığı oluştuğunu vurguladı. Kestioğlu, şöyle dedi:

"Dünyada inanılmaz derecede siber ataklar gerçekleşiyor. Birçok firma hem itibarını hem verisini hem de müşterisini kaybediyor. 2023'te siber suçların maliyetinin 8 trilyon doları, 2025'te de 10 trilyon doları aşması bekleniyor. WatchGuard'ın yaptığı araştırmaya göre, Türkiye'de her 3 dakikada bir kötü maksatlı siber atak gerçekleşiyor. İlk 6 ayda yaklaşık 684 bin civarında kötü amaçlı atak gerçekleşmiş. Her ölçekten şirket siber atağa maruz kalıyor. Siber saldırı atakları geçen yıla göre kıyaslandığında yüzde 160 artmış. Hepimiz cep telefonları üzerinden kullandığımız aplikasyonlardan bahsediyoruz ama bankacılık ve e-Devlet gibi bugün birçok kritik uygulamayı cep telefonlarından yapabiliyoruz. Çok entegrasyon da tehdide açık hale getiriyor."

"Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ile ortak çalışıyoruz"

Konuşmasının ardından gazetecilerin depremde yaşanan sıkıntıları hatırlatması üzerine Kestioğlu, "İstanbul merkezli şirketiz ama Ankara'da da güçlü bir merkezimizin olmasını istedik. Yeni istihdamlar yaratarak sadece olası depremi değil herhangi bir krizi, daha iyi yönetecek ilave kadrolarımızı buraya aldık. Olası bir krizi bu merkezimiz İstanbul'da hiç kimse olmasa da sıfırdan yönetebilecek. İlgili devlet kurumlarıyla birlikte daha iyi bir koordinasyonla geleceğe hazırlanıyoruz." diye konuştu.

İstanbul'daki veri merkezindeki şirketlerin yedek sistemlerinin İzmir, Ankara gibi farklı lokasyonlarda yedeklendiğini belirten Kestioğlu, olası bir afette Ankara'da da 7 gün 24 saat hizmet verebilecek güçlü teknik kadrolarının olduğunu ifade etti.

Kestioğlu, "Siber saldırılar ağırlıklı olarak hangi sektörlere yapılıyor" sorusuna karşılık, en çok e-para, elektronik ticaret faaliyetlerinde bulunan şirketlere siber saldırı yapıldığını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ile bir çalışma yaptıklarını dile getiren Kestioğlu, "Gelecek dönem kamunun da bulut altyapılarına geçmesiyle ilgili taslak aşamasında olan çalışma var. Sektörden birçok firmadan da görüş alındı." ifadesini kullandı.