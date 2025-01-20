Üye Girişi
Haberler
Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'a soruşturma

Ümit Özdağ'a soruşturma
CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın hakkında soruşturma

CHP Gençlik Kolları Başkanı hakkında soruşturma başlatıldı
Serbest bırakılan 3 İsrailli rehineye verilen çantada bakın neler varmış

Hamas'ın rehinelere verdiği çanta dikkat çekti! Bakın içinde ne varmış
Ateşkes sonrası bölgeye dönen Gazzelileri büyük yıkım karşıladı

Topraklarına dönen Gazzeliler beklemediği bir manzarayla karşılaştı

Vodafone, Türkiye'de SDN Çözümünü Canlı Test Etti

Vodafone, Türkiye'de SDN Çözümünü Canlı Test Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vodafone, radyolink şebekesinde yazılım tanımlı ağ (SDN) çözümünün canlı testini gerçekleştirdi. Konfigürasyon verimliliğinde yüzde 30 artış sağlarken, enerji tasarrufuna da katkıda bulundu.

Vodafone, radyolink şebekesine erişimde yazılım tanımlı ağ (SDN) çözümünün canlı testini tamamladı.

Vodafone, radyolink alanında yazılım tanımlı ağ (SDN) çözümünü canlı şebekede Türkiye'de ilk olarak başarıyla test ettiğini duyurdu. Vodafone müşterilerine en iyi kullanıcı deneyimini sunmak üzere operasyonel verimliliği ve ulaşılabilirliği artıran çözümün farklı kullanım senaryoları test edildi ve hedeflenen sonuçlara ulaşıldı.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Yago Lopez, şunları söyledi: "Vodafone olarak, müşterilerimize daha iyi iletişim hizmetleri sunan yüksek kaliteli iletişim şebekeleri kurmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Artan hizmet türlerinin getirdiği zorluklar ve kapasitelerdeki artışların büyüklüğü, radyolink şebekelerini daha da zorlayıcı hale getirebiliyor. Geleneksel operasyon ve bakım süreçlerinin bazı önemli zorlukları bulunuyor. Bunların arasında, hizmetleri pazara sunma süresinin uzunluğu, pasif işletme ve bakım hizmetlerinin verimsiz olması ve trafik sıkışıklıklarının manuel olarak tespit edilmesi gibi zorluklar yer alıyor. Vodafone olarak, 5G'de ve gelecekteki yeni şebekelerde müşteri deneyimini ve ağ otomasyonunu iyileştirmenin yanı sıra işletme ve bakım verimliliğini artırıp operasyon giderlerini düşürmeyi de hedefliyoruz."

Konfigürasyon verimliliğinde yüzde 30 artış

Vodafone'un yaptığı, şebekenin otomatik keşfine yönelik testler, hızlı topoloji keşfinde ve yanlış konfigüre edilmiş bağlantıların otomatik olarak tespit edilmesinde olumlu sonuçlar verdi. Otomatik Hizmet Sağlama özelliği, konfigürasyon verimliliğinde yüzde 30 artış sundu. Ayrıca, akıllı özelliklerin uygulanmasıyla elektrik enerjisinde yüzde 10'dan fazla tasarruf sağlanırken, Otomatik Trafik Tahminleme ise şebekedeki tıkanmaları önlemek ve müşteri deneyimini doğrudan iyileştirmek üzere, trafikte sıkışacak noktaları daha oluşmadan önce belirleyebildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
img

Canlı yayında kalp krizi geçiren Erdoğan Arıkan'ın son durumu belli oldu
img

Suriye'deki yeni yönetimden 3 ülkeyi küplere bindiren karar
img

Eski AK Partili Vekil, Erdoğan'ı İmamoğlu hakkında uyardı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kahramanmaraş'ta yolda yürüyen genç kıza yumruklu saldırı

Şehir magandasından kaldırımda yürüyen genç kıza yumruklu saldırı
Bağdat Caddesi'nde genç kızın ölümüne neden olan sürücü için vahim iddia

Genç kızın eniştesinden sürücüyle ilgili vahim iddia
471 gün sonra Refah'a dönen Gazzeli memleketinin toprağını yedi

471 gün sonra memleketine dönen adamdan olay hareket
ABD ordusu Suriye'nin Haseke şehrinden çekiliyor

Terör örgütü PKK/YPG'nin uykularını kaçıran görüntü
Galatasaray, Batshuayi'yi gönderiyor

Hakkındaki son karar verildi
Canlı yayına damga vuran Kılıçdaroğlu sorusu! Ünlü oyuncunun tepkisi olay yarattı

Yayına damga vuran Kılıçdaroğlu sorusu! Ünlü oyuncunun tepkisi olay

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.