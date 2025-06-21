Vodafone Türkiye: 5G Geçişinde Spektrum Politikaları Kritik Rol Oynuyor

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, Türkiye'nin 5G'ye geçiş sürecinde spektrum politikalarının önemine dikkati çekerek, spektrum kaynaklarının hem tüketici refahını hem de sektörde uzun vadeli yatırımları teşvik edecek yöntemle tahsis edilmesinin kritik olduğunu belirtti.

Şirketten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Hasan Süel, 5G'ye geçiş sürecinde spektrum politikalarının önemini vurguladı.

Spektrum kaynaklarının hem tüketici refahını hem de sektörde uzun vadeli yatırımları teşvik edecek bir yöntemle operatörlere tahsis edilmesi yönünde bir politika benimsenmesinin kritik olduğuna işaret eden Süel, "Ancak bu şekilde teknolojinin yaygınlaşması ve beklenen ekonomik katma değerin ortaya çıkması mümkün olacaktır." ifadesini kullandı.

Süel, Türkiye'nin diğer ülkelerin deneyimlerinden ders çıkarmak için bir fırsata sahip olduğunu aktararak, "5G ihalesinin makul fiyat ve koşullarda, yatırım-yükümlülük dengesi gözetilerek operatörlerin yatırıma ayıracakları sermaye kapasitelerini kısıtlamadan yapılması önem taşıyor." değerlendirmesini yaptı.

İhalede çok yüksek lisans bedeli alan ülkelerde 5G yatırımlarının yavaşladığını, vatandaşların yeni nesil teknolojiye erişiminin de kısıtlandığını anlatan Süel, "İhalenin makul lisans bedeliyle yapıldığı ülkelerde ise operatörlere makul ve dengeli yatırım yükümlülükleri getirildi. Kullanıcılara uygun fiyatlarla kaliteli hizmet sunmak üzere gereken yatırım bedellerinin karşılanabilmesi için bu ülkelerin spektrum ücretlerini daha makul seviyelere indirdiğini görüyoruz." ifadelerini kullandı.

"Rapor, küresel spektrum fiyatlarında yüzde 75'e varan düşüşü ortaya koydu"

Süel, GSMA'in bu yıl yayınladığı "Küresel Spektrum Fiyatlandırma" raporunun, küresel spektrum fiyatlarında yüzde 75'e varan düşüşü ortaya koyduğunu belirterek, son 8-10 yıllık süreçte operatörlerin GB başına gelirlerinin yüzde 96 ve MHz başına gelirlerinin ise yüzde 67 azaldığını kaydetti.

Raporun, spektrum fiyatlarının yeni piyasa gerçeğini ve azalan gelirleri yansıtması gerektiğini aktaran Süel, şöyle devam etti:

"Rapor, tarihsel fiyatlara dayalı bir modelin sürdürülebilir olmadığının, yüksek spektrum fiyatları, yapay spektrum kıtlığı yaratma ve operatörlere aşırı yükümlülükler getirme gibi sürdürülebilir olmayan politika tercihlerinden kaçınmak gerektiğinin altını çiziyor. Operatörlerin yeterli spektruma erişiminin sağlanması, 5G hizmet kalitesini ve kapsama alanını doğrudan iyileştiren kritik bir politika tercihi. Spektrum maliyetleri, vatandaşın aldığı hizmetin kalitesini etkiliyor."

Süel, yüksek fiyatların, şebekeye gitmesi gereken yatırımın kısılması, dolayısıyla daha az kapsama ve daha yavaş internet anlamına geldiğini vurgulayarak, "Spektrum fiyatlarının son on yıldır düştüğü göz önüne alındığında bugünün piyasa gerçekliğini yansıtmayan geçmiş fiyatları baz alarak bedel belirlenmesi hatalı olacaktır. Diğer yandan, ücretsiz lisans uzatma ve yatırım taahhütleri karşılığında uzatmalar da spektrumun verimli kullanımını sağlamayı ve bağlantının faydalarını en üst düzeye çıkarmayı amaçlayan alternatif yaklaşımlara örnek oluşturuyor." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye'de frekans tahsislerinin yüksek 5G performansını sağlayacak miktarda, orantılı ve ekonomik olarak uygun seviyede olan spektrum ücretleriyle yapılmasının, operatörlerin şebeke yatırımına daha fazla odaklanmasını sağlayacağına işaret eden Süel, "Operatörlerin makul bedellerle spektrum kullanım hakkını elde etmesi ve şebeke kurulumuna ilişkin yatırımlara daha fazla kaynak ayrılabilmesi için her yeni banta yönelik tahsis edilecek frekans miktarının azami derecede olması önem arz ediyor." değerlendirmelerinde bulundu.

Süel, spektrum bedeli olarak ödenecek yüksek bir rakamdan ziyade bu kaynağın en verimli şekilde yatırıma dönüşerek vatandaşlara ve ekonomiye fayda sağlamasının öncelikli hedef olması gerektiğini anlattı.

Spektrum politikasına ilişkin taleplerini "makul fiyatlandırma", "yeterli spektrum arzı", "dengeli yükümlülükler" olmak üzere 3 başlıkta topladığını kaydeden Süel, şunları kaydetti:

"5G ihale muhammen bedellerinin operatörlerin şebeke yatırımlarına odaklanmasını sağlayacak makul bir seviyede belirlenmesi; her operatöre minimum 5G'nin gerektirdiği kapasiteyi sunacak miktarda spektrumun operatörlerin kullanımına sunulması, kapsama ve kalite yükümlülükleri belirlenirken operatörlerin yatırım yapma kapasitesinin kısıtlanmayıp dengeli, stratejik ve gerçekçi hedefler belirlenmesi gerekiyor."