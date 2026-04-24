Vodafone, RayNeo Air 4 Pro akıllı gözlüğü Türkiye'de satışa sundu

Vodafone, küresel teknoloji işbirlikleri kapsamında RayNeo Air 4 Pro akıllı gözlüğü Türkiye'de Vodafone FLEX portföyüne kattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vodafone, 10'u aşkın kategoride 1000'den fazla ürünün yer aldığı Vodafone FLEX çatısı portföyüne yeni bir ürünü daha kattı.

Türkiye'de sadece Vodafone FLEX'te satışa sunulan RayNeo Air 4 Pro akıllı gözlük, Vodafone Yanımda uygulaması üzerinden Flex Cihaz Dünyası'n üzerinden alınabiliyor.

Vodafone FLEX'in yeni ürün kategorisi "5G'li Teknoloji Dünyası"na katılan ürün, 5G'nin sunduğu yüksek hız ve düşük gecikme süresiyle müşterilerin deneyimini zenginleştirecek.

RayNeo'nun Air 4 Pro akıllı gözlüğü, bağlandığı cihazdaki görüntüyü gözlük içinde 120 inç televizyon seyrediyormuş gibi geniş ekranda yansıtmasıyla dikkati çekiyor.

Ürün, sesi kulağa başka bir ürün takmayı gerektirmeksizin aynı genişlikte verebiliyor. Kullanıcıların istedikleri her yerde büyük ekrandan izleme keyfi yaşarken, mobil oyun oynayanlar da büyük ekranda oyun oynama imkanına sahip oluyor.

5G'li teknolojilerin yeni adresi

Müşterilerin 5G deneyimini farklı ürünlerle zenginleştirmeyi hedefleyen ve "Hayatı katlayan teknolojiler" anlayışıyla oluşturulan yeni kategoride akıllı gözlükler, ev hoparlörleri, projektörler ve akıllı ev ürünleri gibi pek çok seçenek yer alıyor.

Dünyada yer edinmeye başlayan marka ve ürünlerin Vodafone güvencesiyle sunulduğu kategoriyle müşterilerin bağlantılı ürünlerle kapsamlı bir 5G deneyimi yaşaması hedefleniyor.

"Seç Seç Al" mottosuyla duyurulan Vodafone FLEX dünyası "ürünü seç, ödemeni seç ve kolayca al" ilkesine dayanıyor. Müşteriler, kredi kartına ihtiyaç duymadan faturalarına ek 12 aya varan ödeme imkanı ve daha birçok kendine uygun çeşitli ödeme yöntemleriyle zengin seçenekler arasından dilediği teknolojik ürünü Vodafone güvencesiyle alabiliyor.

Vodafone FLEX ayrıca, Türkiye'nin 5G uyumlu telefon portföyü ve esnek ödeme seçenekleri sayesinde müşterilerin 5G uyumlu telefona sahip olmasını kolaylaştırıyor.

"5G deneyimini Türkiye'nin her köşesine ulaştırmayı amaçlıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, müşterilerin en yeni teknolojiye erişimini önemsediklerini belirtti.

Şahin, globalde yer edinmeye başlayan marka ve ürünleri Vodafone güvencesiyle sunarken, müşterilerinin birbiriyle bağlantılı ürünler kullanarak kapsamlı bir 5G deneyimi yaşamasını hedeflediklerini aktararak, şunları kaydetti:

"5G altyapısının sunduğu yüksek hız ve düşük gecikme sayesinde akıllı gözlükler yalnızca bir aksesuar değil, gerçek zamanlı, kesintisiz ve interaktif bir deneyimin merkezi haline geliyor. Biz de Türkiye'de sadece Vodafone FLEX'te satışa sunulan RayNeo akıllı gözlükle 5G destekli giyilebilir teknolojilerde yeni bir dönem başlatıyoruz. Global deneyimimizden beslenen yeni ürünlerle tam bağlantılı yaşamı ve 5G deneyimini Türkiye'nin her köşesine ulaştırmayı amaçlıyoruz. Herkesi Vodafone FLEX avantajlarından yararlanmaya davet ediyoruz."