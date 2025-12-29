Grubu CDP'nin "A Listesi"ndeki yerini korudu

Vodafone Grubu, çevresel raporlama platformu Karbon Saydamlık Projesi (CDP)'nin "İklim Değişikliği" programında liderlik seviyesi "Global A Listesi"nde yer aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vodafone Grubu, emisyonları ve iklim değişikliği risklerini azaltan, düşük karbon ekonomisine geçişe katkı sunan uygulamalarıyla listedeki yerini korudu.

Şirket, küresel operasyonlarında kullandığı şebeke elektriğinin tamamını yenilenebilir kaynaklardan karşılama hedefine 2025 itibarıyla ulaştı. Vodafone Türkiye operasyonlarında ise 2021'in nisan ayından bu yana yüzde 100 yenilenebilir elektrik kullanılıyor.

Londra merkezli uluslararası kuruluş CDP, şirketlerin ve bölgesel yönetimlerin çevresel etkilerini yönetebilmesini sağlamak için raporlama sistemi sunuyor. CDP'nin 2025 yılı için hazırladığı "A Listesi"nin tamamının 8 Ocak 2026'ya kadar yayımlanması bekleniyor.

"Kaydedilen ilerlemeyi şeffaf bir şekilde raporladık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, grubun hedeflerine ulaşma yolunda doğru adımlar attığını belirtti.

"İklim Geçiş Planı" aracılığıyla kaydedilen ilerlemenin şeffaf bir şekilde raporlandığını aktaran Süel, "Her yıl artan şebeke trafiğini göz önünde bulundurduğumuzda, iklim değişikliğiyle mücadele konusunda uygulamaya devam ettiğimiz stratejimiz, net sıfır emisyon taahhüdümüzü yerine getirebilmemiz açısından kritik öneme sahip." değerlendirmesinde bulundu.

Süel, 2025 mali yılının, global operasyonlarında satın aldıkları ve kullandıkları şebeke elektriğinin yüzde 100'ünü yenilenebilir kaynaklardan sağlanan elektrikle karşıladıkları ilk yıl olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu, Vodafone Grubu adına büyük bir başarı ve faaliyet gösterdiğimiz her pazardaki ekiplerin özverisi sayesinde gerçekleşti. Türkiye'de de 2021'den bu yana şebeke ve ofislerimizde tükettiğimiz elektriğin tamamını yenilenebilir enerji kaynaklarından temin ederek Kapsam 2 emisyonlarımızı sıfırladık. Kapsam 1 ve Kapsam 2 emisyonlarımızı, baz yılımız 2020'ye göre yüzde 94 oranında azalttık. Faaliyetlerimiz sonucu şebekemizde oluşan elektronik atıkların yüzde 100'ünü geri kazanım, geri dönüşüm veya yeniden kullanım yoluyla değerlendiriyoruz."