Vodafone'dan Dünya Elektronik Atık Günü Etkinlikleri

Vodafone, WWF- Türkiye ve Habitat Derneği işbirliğiyle yürüttüğü "Dünya İçin Lazım" projesi kapsamında, Dünya Elektronik Atık Günü dolayısıyla çeşitli farkındalık etkinlikleri gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında Dünya Elektronik Atık Günü'ne özel, Vodafone çalışanları, bayileri, müşterileri, öğrenciler ve toplumun farklı kesimlerine yönelik çevre bilincini artırıcı faaliyetler planlandı.

Vodafone ayrıca İstanbul, Ankara, Trabzon ve Erzurum'daki dört mağazasında "E-Atık Günü" düzenledi. Bu mağazalarda kurulan özel köşelerde e-atık getiren müşterilere 5 gigabayt internet ve çeşitli ödüller verildi.

Ayrıca mağazalar ve genel müdürlükteki toplama kutularına bıraktıkları e-atıkların fotoğraflarını paylaşan çalışanlara çekilişle hediye çeki verildi.

Dünya İçin Lazım-GreenFest yarışmasını kazanan resimler sergilendi ve bu resimlerle hazırlanan kartpostallar çalışanlara dağıtıldı. Etkinlik boyunca katılımcılarla "Bunları biliyor muydunuz?" adı altında bilinçlendirici içerikler de paylaşıldı.

Dünya Elektronik Atık Günü'ne özel yapay zeka destekli uygulamalar

Vodafone, Dünya Elektronik Atık Günü'ne özel olarak yapay zekaya dayalı dijital asistanı TOBi içinde "Dünya İçin Lazım" projesini öne çıkaran bir içerik geliştirdi. Özel geri sayım hikayesi Vodafone Yanımda uygulaması içinde yerini alırken, Yanımda uygulaması özelinde ekim ayı boyunca e-atık farkındalığını artırmak amacıyla kullanılacak yeni hikaye ve uygulama içi özellikler geliştirildi.

Vodafone, WWF- Türkiye ve Habitat Derneği ortaklığında hayata geçirilen "Dünya İçin Lazım" projesi kapsamında, Türkiye genelinde 7-14 yaş arasındaki çocuklara, e-atık ve sürdürülebilirlik bilinci kazandırmak amacıyla "e-atık nedir, neden geri dönüştürülmeli, e-atıklar nasıl geri dönüştürülür, geri dönüşüm nedir, neler geri dönüştürülebilir, geri dönüşüme gelene kadar neler yapılabilir (yeniden kullanım, tamir, ve benzeri), iklim değişikliği nedir, bizi nasıl etkiliyor, sürdürülebilirlik nedir, bizler neler yapabiliriz?" gibi konularda eğitimler veriliyor.

Dünya Elektronik Atık Günü'ne özel olarak İstanbul'da çocuklara yönelik e-atık eğitimi ve atölyesi düzenlendi. Ayrıca, "Dünya İçin Lazım" proje gönüllülerine ve WWF-Türkiye ile Habitat Derneği'nin ekosistemindeki tüm gönüllülere e-atık bağış kampanyası duyurusu ve onlar üzerinden çocuklara e-atık bağışı çağrısı yapıldı.

Projede e-atık toplamada kilogram performansı en yüksek yerler sırasıyla Doğu Karadeniz (347 kilogram), Doğu Anadolu (265 kilogram), İç Anadolu (195 kilogram) ve İstanbul Avrupa (158 kilogram) oldu. Projede e-atık toplayan mağaza oranı yüzde 40, portala kayıtlı mağaza oranı yüzde 85 olarak ölçüldü.

"Tüm ekosistemimizin dahiliyetine özel önem veriyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, Vodafone olarak, global değerleri olan "İnsanlara Değer Katmak", "Gezegeni Korumak" ve "Güveni Korumak" anlayışı doğrultusunda çalışmaya devam ettiklerini belirtti.

Şahin, e-atıkları dönüştürmekte öncü şirketlerden biri olmak ve e-atık dönüştürme projesine müşterilerini de dahil ederek sürdürülebilir bir süreç ortaya çıkarmak istediklerini aktararak, şu ifadeleri kullandı:

"Dünya İçin Lazım projemizle dönüştürülen e-atıklar, hem doğa ve sürdürülebilirlik eğitimlerine dönüşüyor hem de bu eğitimler sayesinde doğa bilinci artmış topluluklar ortaya çıkıyor. Projemizde müşterilerimiz başta olmak üzere tüm ekosistemimizin dahiliyetine özel önem veriyoruz. Ekosistemimizin katkısıyla Türkiye genelinde yürüttüğümüz projede toplanan e-atıkların tamamını geri dönüştürerek doğanın korunmasına katkı sağlıyoruz. Böylece, bayilerimizden müşteri hizmetlerine, tüm ekosistemimiz aslında gezegenimiz için birer iyilik merkezine dönüşüyor. "