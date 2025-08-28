Vodafone'dan Çevre Farkındalığı İçin Eğitim Projesi

Vodafone'un WWF- Türkiye ve Habitat Derneği işbirliğiyle sürdürdüğü "Dünya İçin Lazım" projesi kapsamında çalışanlara ve çocuklarına çevre farkındalığı eğitimi verildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, e-atıkların geri dönüştürülerek doğanın korunması ve çevre bilincine sahip nesillerin yetiştirilmesi amacıyla hayata geçirilen projede eğitimler sürüyor.

Gerçekleştirilen eğitimlerde çocuklara e-atıkların çevre ve insan sağlığı üzerindeki etkileri, geri dönüşüm yöntemleri, biyoçeşitlilik, iklim, enerji, denizler, ormanlar, tatlı su kaynakları ve plastik kirliliği gibi konular anlatıldı. Çalışanlar ise proje içeriği, çocuklarla etkili iletişim, eğitmenlik ve sunum becerileri alanlarında bilgilendirildi.

Eğitimlere katılarak katılım sertifikalarını alan Vodafone çalışanları yıl içerisinde "Dünya İçin Lazım" projesinde gönüllü eğitmenlik yapabilecek.

15 ton e-atık geri dönüştürülecek

Proje kapsamında Türkiye genelinde 7-14 yaş aralığındaki çocuklara e-atık ve sürdürülebilirlik bilinci kazandırılması hedefleniyor. Eğitimlerde e-atıkların ne olduğu, neden geri dönüştürülmesi gerektiği, geri dönüşüm süreci, iklim değişikliği ve bireysel katkılar gibi konular ele alınıyor.

Projeye dileyen herkes e-atıklarını Vodafone bayileri ya da ücretsiz kargo ile göndererek katılabiliyor. Toplanan e-atıkların tamamı geri dönüştürülerek çevreye katkı sağlanıyor. Önümüzdeki bir yılda 15 ton e-atığın dönüştürülmesi ve 81 ilde 500 gönüllü eğitmen aracılığıyla 60 bin kişiye doğa farkındalık eğitimi verilmesi planlanıyor.

Geri dönüştürülebilen e-atık miktarı üretilen toplamın çok altında

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, birçok ülkede mevzuata dayalı çeşitli toplama sistemleri mevcut olsa da, geri dönüştürülebilen e-atık miktarının üretilen toplamın çok altında kaldığına dikkati çekti.

Süel, e-atıkların geri dönüşümünü teşvik etmeye ve farkındalık yaratmaya devam edilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Bu inançla başlattığımız 'Dünya İçin Lazım' projesinde amacımız, e-atıkları dönüştürerek doğamızın korunmasına katkıda bulunmak, e-atık dönüşümü sayesinde doğa bilinci gelişen bir topluluğun oluşmasını sağlamak, sürdürülebilirlik eğitimleriyle bu toplulukları geliştirerek büyütmek." ifadelerini kullandı.

Çalışanlarına ve ailelerine yönelik düzenledikleri eğitimlerin bu anlayışı yansıttığını belirten Süel, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Son derece başarılı geçen bu eğitimlerde katılımcılara doğaya duyarlı yaşam tarzı bilincini aşılamayı ve çalışanlarımızı gönüllü olmaya teşvik etmeyi hedefledik. Eğitimlerini tamamlayan çalışma arkadaşlarımız Vodafone Gönüllüleri Programımız çerçevesinde 'Dünya İçin Lazım' projemizde gönüllü eğitmenlik yapabilecek."