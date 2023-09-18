Vodafone CEO'su Serpil Timuray'a İş Dünyası Ödülü

Vodafone Grubu Dünya İcra Kurulu Üyesi ve Avrupa Üst Yöneticisi (CEO) Serpil Timuray, Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilen ve Türk diasporasının önemli isimlerini bir araya getiren Dünya Türk İş Konseyi 10. Kurultayı'nda "İş Dünyası Ödülü" aldı.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, global iş dünyasının başarılı liderlerinden biri olan Timuray, Türk diasporasının küresel ölçekteki profesyonellerini İngiltere gibi rekabetçi bir ülkede başarıyla temsil etmesinden ötürü ödüle layık görüldü.

Timuray, aynı zamanda Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Birleşik Krallık Ülke Temsilcisi seçildi.

Bu kapsamda Birleşik Krallık Ülke Temsilciler Kurulu'na başkanlık edecek olan Timuray, Birleşik Krallık'ta yerleşik Türk iş insanları ve profesyonellerinin bir çatı altında toplanması, onların sorunlarına çözüm getirilmesi ve güçlenmesine yönelik faaliyetleri koordine edecek.

Timuray, Türkiye'den Birleşik Krallık'a yapılacak resmi heyet veya bakan ziyaretleri kapsamında gerçekleştirilecek programlara DEİK DTİK'i temsilen katılacak.