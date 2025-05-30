Vakıf Katılım ve Teknopark İstanbul işbirliğiyle gerçekleştirilen VK Boost Girişim Hızlandırma Programı, "demoday" ile tamamlandı.

Vakıf Katılım'dan yapılan açıklamaya göre, fintek alanında ön kuluçka aşamasındaki girişimcilere yönelik düzenlenen ve girişimcilik ekosistemine değer katan projeleri desteklemeye yönelik önemli bir adım olan VK Boost'ta, seçilen 9 girişim, 9 ay süresince Teknopark İstanbul ve Vakıf Katılım'ın bilgi, deneyim ve altyapısından yararlandı.

Girişimciler, program sonunda düzenlenen "demoday" etkinliğinde, 9 aylık çalışmalarının ürünü olan projelerini jüriye sundu.

Yapılan değerlendirme sonucunda ilk üçe giren girişimciler ödüllendirildi.

Vakıf Katılım Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Bütün ve Teknopark İstanbul Genel Müdürü Abdurrahman Akyol'un katılımıyla gerçekleşen "demoday"de, "Paylisher" çalışmasıyla birincilik elde eden Süleyman Aydın 80 bin lira, "CodeThreat" girişimiyle ikinciliği göğüsleyen Serhan Öztuna 60 bin lira ve "OnFlow Finance" çalışmasıyla üçüncü olan Karan Kayaturan de 50 bin liralık ödülün sahibi oldu.

Açıklamada törendeki konuşmasına yer verilen Mehmet Bütün, girişimciliğin öneminin her geçen gün arttığı dönemde finansal teknoloji alanında faaliyet gösteren inisiyatifleri desteklemenin çok önemli olduğunu vurguladı.

Fintek girişimlerinin yalnızca teknoloji ve finans dünyasını bir araya getirmekle kalmadığını belirterek, "Aynı zamanda bireylerin ve kurumların finansal sistemlere erişimlerini kolaylaştırarak adil ve tabana yaygın bir şekilde entegre olmasına olanak sağlıyor." ifadesini kullandı.

VK Boost programının bu yolda atılan değerli bir adım olduğunu aktaran Bütün, "Bugün burada birbirinden parlak fikirleri olan girişimcilerimizin uzun ve özverili çalışmaları sonucunda oluşturdukları heyecan verici projeleri dinlemek bizleri gururlandı. Bir kez daha ne kadar doğru bir adım atmış olduğumuzu bizlere gösterdi. Tüm katılımcılara içtenlikle teşekkür ediyor ve başarılarının devamını diliyorum. Vakıf Katılım olarak finansal sistemleri daha verimli ve kapsayıcı hale getirmeye yardımcı olan girişimcilik ekosistemini desteklemeyi sürdüreceğiz." değerlendirmesini yaptı.

"Ülkemizin teknolojik bağımsızlığına yapılan bir yatırımdır"

Teknopark İstanbul Genel Müdürü Abdurrahman Akyol da Türkiye'nin teknoloji tabanlı kalkınmasında girişimciliğin itici gücüne yürekten inandıklarına dikkati çekerek, programın, sadece bir hızlandırma süreci değil, aynı zamanda teknolojiye dayalı bir geleceği inşa edecek girişimcilerin güçlü bir başlangıç yapmasını sağlayan stratejik bir platform olduğunu anlattı.

Programda tanık oldukları başarı hikayelerinin, inovasyona ve girişimcilik ekosistemine duydukları inancın somut birer göstergesi olduğuna işaret eden Akyol, şunları kaydetti:

"Yerli çözümlerin küresel pazarda daha fazla söz sahibi olabilmesi için sağladığımız her destek, aslında ülkemizin teknolojik bağımsızlığına yapılan bir yatırımdır. Vakıf Katılım ile gerçekleştirdiğimiz bu güçlü iş birliği, sektörler arası sinerjinin ne kadar değerli sonuçlar doğurduğunu bir kez daha ortaya koydu. Programa katılan tüm girişimcileri tebrik ediyor, bu yolculuğun onlar için yalnızca bir başlangıç olduğunu vurgulamak istiyorum."