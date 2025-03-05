Vivin İnşaat, Business Honors Awards'ta 5 Ödül Kazandı

Vivin İnşaat, Business Honors Awards'ta 5 ödül birden kazanarak önemli başarı elde etti.

Vivin İnşaat, Business Honors Awards 2025'te, inşaat ve mimarlık alanındaki projeleriyle 5 prestijli ödül kazandı. Bu başarının, şirketin iyi standartlara sahip projeler üretme konusundaki kararlılı ve kalite odaklı vizyonu sayesinde geldiği belirtildi.

Şirketin; Vadi Liv Hospital, Topkapı İstinye Üniversite Hastanesi, Göztepe MedicalPark, Bahçeşehir Liv Hospital ve İstinye Üniversitesi Vadi Kampüs Projeleri ödüle layık görüldü. Ödülleri şirketin kurucusu Mimar Sevcan Bora ve ekibinin katkılarıyla elde edildiği vurgulandı. Mimar Sevcan Bora'nın liderliğinde gerçekleştirilen projelerin, işlevsellik, estetik ve sürdürülebilirlik gibi önemli kriterlerin harmanlanmasıyla ortaya çıktığı aktarıldı.

Yapılan açıklamaya göre, Business Honors Awards'ta kazandıkları ödüller, şirketin sadece Türkiye'de değil, global arenada da adından söz ettiren projelere imza attığını gösteriyor. Ödüller, projelerde kullanılan modern tasarımlar, çevre dostu uygulamalar ve işlevsel mimari çözümlerle dikkat çekti.

"Her şey ekip işi"

Mimar Sevcan Bora, ödüllerin sadece Vivin İnşaat'ın başarısına değil, aynı zamanda modern mimarinin yükselen yıldızlarından biri olarak onun profesyonel gelişimine de ışık tuttuğunu belirtti. Bora, "Bu ödüller, sadece ekip arkadaşlarımın değil, aynı zamanda projelerimize inanan tüm paydaşlarımızın başarısıdır. Mimari tasarımlarımızla, toplumsal yaşam alanlarına değer katmaya devam edeceğiz" diyerek, bu başarıda emeği geçen ekibine teşekkür etti.

Şirketin, sürdürülebilirlik, yenilikçilik ve estetik değerleri ön planda tutarak, gelecekte daha fazla ödüle ve başarıya ulaşmayı hedefliyor. - İSTANBUL