Visa, Suriye'de faaliyetlere başlayacak

Dijital ödeme hizmetleri sunan Visa, Suriye Merkez Bankası ile dijital ödeme ekosistemini oluşturmak ve finansal kapsayıcılığı artırmak için stratejik yol haritası üzerinde anlaştıklarını ve Suriye'nin küresel dijital ekonomiye entegrasyonunu desteklemek için faaliyetlerine başlayacağını bildirdi.

VISA SURİYE'DE FAALİYETLERE BAŞLAMAYA HAZIRLANIYOR

Visa'dan yapılan açıklamada, şirketin Suriye'nin modern küresel dijital ekonomiye hızla entegre olmasına yardımcı olmak amacıyla tasarlanmış stratejik bir yol haritasını uygulamak üzere Suriye Merkez Bankası, finansal otoriteler ve kurumlarla ortaklık kurduğu belirtildi.

Visa'nın Suriye'de faaliyetlerine başlayacağı vurgulanan açıklamada, aşamalı bir dijitalleşme planı aracılığıyla küresel standartlara dayalı, geleceğe hazır bir ödeme ekosisteminin oluşturulmasını destekleyeceği ifade edildi.

Açıklamada, öncelikli odak noktasının lisanslı finans kurumlarıyla işbirliği yaparak sağlam ve güvenli bir ödeme altyapısı geliştirmek olacağı kaydedildi.