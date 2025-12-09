Haberler

Viranşehir'e 80 milyon TL tutarında yatırım

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde Dicle Elektrik, 2025 yılı yatırım programı kapsamında 80 milyon TL'lik altyapı yenileme ve bakım çalışmalarını tamamlayarak, Eyyüp Nebi Mahallesi'nin elektrik altyapısını baştan sona yeniledi. Yatırım sonucunda enerji arz güvenliği artırıldı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde Dicle Elektrik, 2025 yılı yatırım programı kapsamında 80 milyon TL'lik şebeke yenileme, bakım ve onarım çalışmalarını tamamladı.

Dicle Elektrik, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 2025 yılı yatırım planı kapsamında altyapı yenileme çalışması gerçekleştirdi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) düzenlemeleri doğrultusunda hayata geçirilen bu yatırımla, ilçeye bağlı Eyyüp Nebi Mahallesi'nin elektrik altyapısı baştan sona yenilendi. Yaklaşık 80 milyon TL'lik yatırım sayesinde enerji arz güvenliği artırılması hedeflendi.

6 yeni trafo kuruldu

Yatırım kapsamında Eyyüp Nebi Mahallesi'ne toplamda 6 yeni trafo kazandırıldı. Bu trafo merkezlerine bağlı olarak 10 bin metre alçak ve bin metre orta gerilim kablosu döşendi. Ayrıca 7 bin metre abone kablosu çekilirken, 107 adet direk üstü sayaç otomasyon panosunun da montajı tamamlandı. Yeni yatırımla mahallede yaşanan aşırı yük kaynaklı arıza ve kesintilerde ciddi oranda azalma gözlemlendi.

Cadde ve sokak aydınlatmaları yenilendi

Yatırımlara ilişkin açıklamalarda bulunan Dicle Elektrik Şanlıurfa İl Müdürü Naci Obut, "Yatırım çalışmalarımız kapsamında Viranşehir'de cadde ve sokakların aydınlatmasını da yenileyerek ilçenin estetik dokusuna ve gece aydınlatmasına katkı sağladık. Özellikle Eyyüp Nebi Mahallesi'nde toplam 320 yeni aydınlatma direğini devreye alarak mahallemiz daha aydınlık, güvenli ve konforlu bir yaşam alanına dönüştü" dedi.

2 bin 370 kilometrelik hattın bakımı tamamlandı

Yatırımların sadece yeni şebeke kurulumu ile sınırlı kalmadığını da vurgulayan Naci Obut, "Viranşehir'de toplam 2 bin 114 kilometre orta gerilim, 256 kilometre alçak gerilim hattının bakımını tamamladık. Ayrıca 285 trafo postası, 97 bina ve dahili trafo, 2 bin 344 saha dağıtım kutusu ve 300 aydınlatma armatürünün bakım ve onarımını gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
