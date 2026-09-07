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VİOP'ta Yatay Başlangıç, 17.049 Puanda

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BIST 30 endeks kontratı ekim vade, haftaya yatay başlayarak 17.049 puanda işlem görüyor. Küresel piyasalarda Fed endişelerine rağmen yapay zeka gelişmeleri risk iştahını destekliyor. Destek 16.900/16.800, direnç 17.200/17.300.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat haftaya yatay seyirle 17.049,00 puandan başladı.

Cuma günü alış ağırlıklı seyreden ekim vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,70 artışla 17.051,00 puandan tamamlamıştı. Endeks kontratı akşam seansında da yükselişini sürdürerek 17.065,00 puandan işlem gördü.

Ekim vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,01 azalarak 17.049,00 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, ABD'de güçlü gelen tarım dışı istihdam verisinin ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artışı ihtimalini artırmasına karşın, yapay zeka alanındaki olumlu gelişmeler risk iştahını destekliyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde büyüme verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 16.900 ve 16.800 puanın destek, 17.200 ve 17.300 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
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